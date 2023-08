«La cosa più pazza che ho fatto per amore è stata la proposta di matrimonio sugli applausi finali di una Traviata in cui la mia fidanzata era Violetta». A raccontarlo in una video intervista realizzata dal Macerata Opera Festival è Davide Luciano, il baritono che interpreterà Enrico nella Lucia di lammermoor che debutterà sabato 12 agosto allo Sferisterio.

La pazzia resta in famiglia anche per Ruth Iniesta che interpreterà il ruolo di Lucia: «Sono stata una ragazza molto sensata – racconta il soprano spagnolo, sta internazionale della lirica- ma una pazzia la farei se me la chiedesse mio marito».

Nei video parlano anche dell’esperienza di cantare allo Sferisterio: «Essere Lucia è sempre un’avventura- dice Iniesta – ti consente di interpretare tutti i colori vocali di cui sei capace. Cantare allo Sferisterio è un’emozione unica, l’acustica mi ha molto colpito. Cantare Lucia è un regalo della vita». Così anche Dimitri Korchak che sarà Edgardo «Mi emoziona rivedere questo bellissimo teatro dopo 17 anni. Sono al debutto in questo ruolo e questo è un passo avanti importantissimo nella mia carriera e nel mio repertorio».

E sempre parlando di video termina con Lucia la serie dei tomentoni estivi abbinati ai reel realizzati con i protagonisti delle opere in scena allo Sferisterio. Nel reel il soprano Ruth Iniesta sulle note di Pazza Musica di Elodie e Marco Mengoni, “canta” «Ti ricordi quando non c’era nessuno, solo una / Pazza Musica», riferimento esplicito alla celeberrima “Scena della pazzia” dell’opera.

Mon Amour di Annalisa è stato il mezzo per raccontare il triangolo amoroso fra Carmen, Don José ed Escamillo attraverso i “famigerati” versi «Ho visto lei che bacia lui / Che bacia lei, che bacia me / Mon amour, amour, ma chi baci tu?». Furore, successo di Paola e Chiara presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, è stato selezionato per raccontare le emozioni provate da Violetta e Alfredo la notte in cui il giovane si dichiara durante la festa a casa di lei: «Ballare, ancora ballare / Come se fosse l’ultima / Se fosse l’ultima canzone / Furore / Con te».

Di seguito l’intervista a Ruth Iniesta (video Alia Simoncini)

Edgardo è Dmitry Korchak nella video intervista di Alia Simoncini

Enrico è Davide Luciano (video Alia Simoncini)

Clicca qui per vedere il reel con il tormentone “Pazza Musica”