Festeggiamento a sorpresa dell’Associazione Arena Sferisterio ieri per Alberto Mattioli, giornalista ed esperto d’opera che, con la rappresentazione di “Carmen” allo Sferisterio, ha tagliato il traguardo della sua recita numero 2000 da spettatore.

Una lunga “carriera” nelle sale di tutto il mondo cominciata da giovanissimo negli anni Ottanta e scandita man mano dagli articoli apparsi sulle maggiori testate italiane. Attualmente Alberto Mattioli è una firma della “Stampa”, del “Foglio” e di “Amadeus”, scrive saggi e tiene conferenze per molti teatri e festival italiani e internazionali.

In questo weekend è a Macerata per gli spettacoli allo Sferisterio, una delle tappe ricorrenti dei suoi tour tra i festival d’opera estivi. A festeggiare il traguardo, davanti a un bicchiere di vino marchigiano e a una torta preparata per l’occasione, alcuni amici, compagni di viaggio e giornalisti e anche il sovrintendente dello Sferisterio Flavio Cavalli e il direttore artistico Paolo Pinamonti.

Con loro Mattioli si è dato appuntamento per la presentazione del suo ultimo libro “Gran Teatro Italia” (edito da alcune settimane per Garzanti) sempre allo Sferisterio (sala Cesanelli) il prossimo 10 agosto e poi il 12 agosto agli Antichi forni per l’Aperitivo culturale dedicato a “Lucia di Lammermoor” di Donizetti, compositore amato e conosciuto dal giornalista modenese che è anche dramaturg del festival monografico di Bergamo.

(Foto di Fabio Falcioni)