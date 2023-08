Ultima settimana di Aperitivi Culturali, organizzati dall’associazione Sferisterio Cultura e a cura di Cinzia Maroni. Venerdì, sabato e domenica sempre alle 12 sempre agli Antichi Forni. Per l’ultimo appuntamento su Carmen in occasione del Carmen Film all’arena Sferisterio dove verranno proiettate accompagnate dall’orchestra filarmonica marchigiana diretta da Timothy Brock , la famosa Carmen del 1915 di Cecil de Mille e la parodia che nello stesso anno ne realizzò Chaplin, verranno prese in considerazione le decine di pellicole che sono state realizzate nel corso degli anni sulla Carmen. Con Paolo Pinamonti e Stefano Monti si parlerà di Godar, di Rosi, di Saura, di Peter Brook che nel 1983 realizzerò la Tragédie de Carmen (dall’originaria pièce teatrale) dal quale prende il titolo l’aperitivo.

Sabato c’è la prima della Lucia di Lammermoor e come sempre agli Aperitivi Culturali il regista e il direttore musicale dell’opera Jean -Louis Grinda e Jordi Bernacer racconteranno la loro Lucia accompagnati dal giornalista Alberto Mattioli che ha scelto il titolo dell’appuntamento: Lucia di Lammermoor: la nascita del Romanticismo.

Gran finale domenica con Eduardo Savarese un magistrato napoletano appassionato d’opera autore del libro che da’ il titolo all’aperitivo “E’ tardi”, come canta Violetta nell’ultimo atto di Traviata. L’attesa delle donne liriche è il sottotitolo del libro e di sette eroine dell’opera tra cui le nostre tre (Violetta Carmen e Lucia) verrà raccontata la tensione spasmodica per l’arrivo di un amore che invece le travolgerà. Gli appuntamenti come sempre saranno accompagnati da video (curati da Riccardo Minnucci) e da letture a cura di Gabriela Lampa. A seguire il consueto aperitivo offerto dai locali del centro con i vini presentati da Enzo Gironella.