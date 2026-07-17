La lunga battaglia giudiziaria è definitivamente alle spalle. La Recanatese può finalmente guardare soltanto al campo dopo che il Collegio di garanzia dello sport del Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Chieti contro Figc, Procura Federale, Lega Nazionale Dilettanti e la stessa società leopardiana. Si chiude così una vicenda che negli ultimi mesi ha visto un susseguirsi di ricorsi, pronunciamenti e attese, fino al verdetto definitivo che certifica la permanenza della Recanatese nel campionato di Serie D.

A confermare il via libera è stata la stessa società del presidente Massimiliano Guzzini con un messaggio pubblicato sui propri canali social: «Si parte! Arrivato il via libera ufficiale: regolare l’iscrizione della Recanatese al prossimo campionato di Serie D. E da lunedì si comincia a sudare al Nicola Tubaldi».

Archiviata la questione tribunali, il club si è rituffato nella programmazione della nuova stagione, guardando con attenzione anche in direzione Macerata. Tra le novità c’è infatti quella di Matteo Siroti, che dopo l’esperienza da direttore sportivo del settore giovanile della Maceratese, assume il ruolo di responsabile del settore giovanile della Recanatese insieme a Damian Xavier Fernando. Per lui si tratta di un ritorno, avendo già vestito in passato la maglia giallorossa da calciatore.

Per la prima squadra, affidata a mister Giandonato, il colpo più significativo è quello di Niccolò Marras. L’esterno offensivo rimane in Serie D dopo la stagione vissuta alla Maceratese, con cui era stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di Eccellenza due anni fa. Nell’ultimo campionato ha realizzato cinque reti, tra cui una splendida punizione proprio allo stadio Tubaldi contro i leopardiani.

Nei giorni scorsi la Recanatese aveva inoltre ufficializzato il ritorno del difensore classe 2006 Giosué Marchegiani, anche lui reduce dall’esperienza in biancorosso, mentre il reparto arretrato si è arricchito anche con l’arrivo dell’uruguaiano Matteo Kunze, classe 2006, proveniente dal Teramo.

(Redazione CM)