di Marco Ribechi

Francesco Micheli ritorna a Macerata e il Lauro Rossi lo accoglie come una star. Si è concluso con svariati minuti di applausi scroscianti lo spettacolo messo in scena ieri al teatro di Macerata dall’ex direttore artistico del Mof dal titolo Lucia Off.

Un’analisi recitata e frizzante dell’opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti che sarà allestita allo Sferisterio dal 12 al 19 agosto, a chiusura della 59esima stagione lirica. Micheli, nelle vesti di divulgatore e oratore con uno stile che ricordava quello delle purtroppo passate Notti dell’Opera, ha tracciato le direttive attraverso cui comprendere il libretto e le relative musiche, attualizzandole ai nostri giorni e cercando di mostrare gli aspetti più sentimentali ed emotivi che attraversano il capolavoro del compositore bergamasco. «È bellissimo tornare a Macerata – dice Micheli dal palco – il bene che voglio a questa città è grande, mi ha fatto esplodere l’amore per l’opera che ha salvato la mia vita».

Dopo la premessa Micheli si è addentrato in un’avvincente spiegazione dell’opera e, più in generale del melodramma e del bel canto italiano. «Gaetano Donizetti fa parte della Fab Five che ha fatto parlare italiano al mondo intero – spiega Micheli – attraverso pochi e semplici ingredienti che però hanno saputo creare componimenti immortali». Per Micheli questi ingredienti sono la capacità di raccontare storie e quindi attraverso personaggi molto ben caratterizzati, il bel canto basato sulla lingua italiana e infine il cuore, l’unico elemento imprescindibile per far sì che si compia la magia dell’opera definito “Elisir di immortalità, da sempre e per sempre”.

Tutti questi ingredienti sono insiti nel componimento Lucia di Lammermoor che tratta appunto delle vicende amorose di una fanciulla educata a dire sempre sì e che per amore si trova al centro delle faide tra due clan rivali, conflitti che sfoceranno in una pazzia. Basata sul romanzo The Bride of Lammermoor di Walter Scott è una delle opere più famose al mondo scritta per il teatro San Carlo di Napoli dove debuttò il 26 settembre 1835. Lo spettacolo proposto, Lucia Off, è stato scritto proprio da Micheli (ideatore e direttore artistico del festival Donizetti Opera) per divulgare questo capolavoro. A conclusione della serata infiniti sono stati gli applausi tributati sia all’evento ma anche al personaggio che in sei anni di Mof, dal 2012 al 2017, ha portato davvero l’opera nel cuore della città.