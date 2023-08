Venerdì inizia la terza settimana degli Aperitivi Culturali organizzati dall’associazione Sferisterio Cultura e a cura di Cinzia Maroni. Alle 12 agli Antichi Forni si pare con un appuntamento di eccezione che racconta il secondo balletto della stagione del Mof 2023, la Carmen di Antonio Gades e Carlos Saura. Ospiti la vedova di Gades, Eugenia Eiriz, direttrice generale della Fondazione Antonio Gades e la figlia maggiore di Antonio Gades, Maria Esteve che presiede la Fondazione. Saranno intervistate da Gilberto Santini, direttore dell’Amat e curatore di Civitanova Danza (con cui il balletto è in collaborazione) e dal direttore artistico dello Sferisterio Paolo Pinamonti. La Carmen di Bizet diventa spagnola con Gades e il flamenco e la musica della Spagna fanno da corredo all’esibizione degli artisti sul palco dello Sferisterio. Un altro linguaggio per parlare ancora del mito di Carmen: “Carmen spagnola” il titolo dell’appuntamento.

Sabato il giornalista e scrittore Filippo La Porta si occuperà di due delle figure femminili presenti nel cartellone, la Violetta di Traviata e la Lucia di Lammermoor. Per quest’ultima tenterà un parallelo con un’altra famosa Lucia, quella manzoniana. Un altro modo per valorizzare il 150 anniversario della morte di Alessandro Manzoni, dopo l’aperitivo con Alberto Batisti e l’esecuzione del requiem che Verdi ha scritto per lui.

Domenica Lucia di Lammermoor la fa da padrona con un aperitivo letterario che racconterà come l’opera di Donizetti abbia influenzato gli scrittori dell’epoca e non solo. Ecco la madame Bovary di Flaubert che va a vedere l’opera a Rouen con il marito. Lei che aveva letto il libro di Walter Scott si immedesima totalmente nel personaggio di Lucia. In quell’occasione incontra il suo vecchio amante e si prepara a vivere una storia adulterina. Un’altra adultera Anna Karerina andrà a vedere la Lucia. Che è presente anche nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Una critica letteraria Giulia Ciarapica ci guiderà in questo viaggio.