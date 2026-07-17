Lube, Michele Campagnoli
miglior responsabile della comunicazione
VOLLEY A1 - Il capo ufficio stampa biancorosso bissa il premio Stracca riservato agli uffici stampa della SuperLega
La stagione della Lube Civitanova si apre con un riconoscimento sul fronte della comunicazione. Nel corso della presentazione dei calendari della serie A Credem Banca, andata in scena giovedì allo Zanhotel & Centergross di Bentivoglio (Bologna), il capo ufficio stampa biancorosso, Michele Campagnoli, ha ricevuto il 16esimo premio Stracca, assegnato dalla Lega Pallavolo Serie A al miglior responsabile comunicazione della Superlega per l’attività svolta nella precedente annata agonistica.
Il premio è stato consegnato dall’amministratore delegato della Lega pallavolo Serie A, Fabio Fistetto, nel corso dell’evento condotto dal giornalista Maurizio Colantoni.
Per Campagnoli si tratta del secondo successo nel premio Stracca, dopo quello ottenuto nel 2014 per l’attività svolta con il Volley Potentino in serie A2.
Il riconoscimento conferma la tradizione della Cucine Lube Civitanova nella comunicazione, dopo i successi ottenuti negli anni anche da Marco Tentella e Carlo Perri. Il premio rappresenta il risultato del lavoro condiviso con lo staff dell’ufficio stampa: il social media manager Daniele Risina, la graphic designer Cristina Vincenzi, il responsabile delle relazioni esterne Marco Tentella e il fotografo ufficiale Maurizio Spalvieri, che ogni giorno contribuiscono alla promozione dell’immagine societaria.