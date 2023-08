6 Agosto 2023

«Siamo a un quasi tutto esaurito per Carmen e Traviata e ci prepariamo per Lucia, è un ottimo risultato, positivo a livello di pubblica e di critica». Paolo Pinamonti, direttore artistico del Macerata Opera Festival fa il bilancio a metà del cammino della stagione lirica che sarà raggiunto con la replica di Carmen di questa sera. «La Carmen è stata molto apprezzata e i maceratesi ci si sono riconosciuti, Traviata è la carta di presentazione dello Sferisterio e come sempre conquista» spiega il direttore. Sono invece in corso le prove per Lucia di Lammermoor che debutterà il 12 agosto. «Per Lucia serve un buon cast – spiega Pinamonti – protagonista è il bel canto. Questa Lucia potrà segnare la storia dello Sferisterio». Protagonista sarà l’interprete di fama internazionale Ruth Iniesta: «Il primo contratto glielo offrii io nel 2012 quando eravamo a La Zarzuela – spiega il direttore artistico che ha diretto il teatro di Madrid fino al 2015 – Rimasi incantato dalla sua voce ma avevo solo una piccola parte, poi negli anni seguenti continuammo a collaborare. Ora ci ritroviamo a Macerata».