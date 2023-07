di Mauro Giustozzi (foto Fabio Falcioni)

Gentilezza contro violenza di genere. Rilancio del commercio in città che affianca la stagione del Mof anche nel segno della sicurezza che passa attraverso l’azione degli esercenti che possono diventare presidio di legalità.

E’ il ‘Progetto Macerata Opera Festival 2023 – Vetrine Gentili’ che approda per la prima volta a Macerata e che vedrà coinvolte 400 attività commerciali del territorio che saranno aperte non solo prima delle rappresentazioni liriche allo Sferisterio ma soprattutto dopo. Il progetto ‘Vetrine Gentili’ è frutto della rinnovata collaborazione tra l’associazione Arena Sferisterio e la Confcommercio Marche Centrali, realizzato in occasione del Mof 2023: per l’evento sono stati infatti attivati dei circuiti gastronomici, pre e post opera, un circuito dedicato allo shopping e un circuito dedicato all’ospitalità. Quest’anno saranno centrali il tema della gentilezza e delle figure femminili che caratterizzeranno anche gli allestimenti negli esercizi commerciali.

Ad illustrare l’iniziativa direttore generale Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco, il sindaco di Macerata e presidente dell’Associazione Arena Sferisterio Sandro Parcaroli, l’assessore alla Cultura Katuscia Cassetta, il sovraintendente dell’associazione Arena Sferisterio Flavio Cavalli e il responsabile marketing dell’Associazione Sferisterio Maurizio Tosoroni. Presenti anche il questore Luigi Silipo e Patrizia Peroni, vice questore e dirigente della Divisione anticrimine in quanto è stato illustrato il progetto #SicurezzaVera realizzato in sinergia con la questura di Macerata nell’ambito della campagna nazionale “Questo Non è Amore” e del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e Fipe Confcommercio. «Ci è stato richiesto dal Mof questo allargamento orario della disponibilità da parte della attività commerciali – ha detto il direttore di Confcommercio Polacco – ed i nostri imprenditori l’hanno bene accolta. La città continua a vivere anche dopo, non sarà più una città chiusa come in passato. All’uscita dalle rappresentazioni i turisti e visitatori troveranno una Macerata più aperta con servizi. I nostri esercenti vogliono essere inclusi e coinvolti nella stagione operistica e questo clima non fa altro che farci respirare in ogni angolo della città questa aria di festival, proprio per questo motivo abbiamo lanciato l’idea del circuito e delle vetrine gentili».

Il tema della gentilezza sarà portante per allestire le ‘Vetrine Gentili’, attraverso decori di carta o tessuto, fragranze profumate e composizioni floreali. L’invito dato ai commercianti è anche quello di diffondere nel locale una musica in sottofondo che magari rimandi all’opera. Ad ogni esercenti sono stati consegnati una vetrofania e uno stendardo, da cui è possibile, tramite un Qr Code, visualizzare il sito informativo sul circuito. A coronare questo progetto, domenica 30 luglio a chi parteciperà allo spettacolo della Traviata verrà donato un simbolico mazzetto di lavanda per augurare serenità e armonia. Il mondo dei bar, dei ristoranti e dei locali notturni è pronto a fare la sua parte anche nel contrasto alla violenza di genere attraverso il progetto #SicurezzaVera, ideato dal Gruppo Imprenditrici di Fipe-Confcommercio di concerto con la polizia. «Siamo una piccola città –ha ribadito il sindaco Parcaroli- e dobbiamo tutti collaborare, anche i commercianti che sono presidio del territorio. La gentilezza deve surclassare la violenza così come è importante il recupero dei maltrattanti che cerchiamo di effettuare tramite il progetto Zeus che abbiamo promosso a livello regionale e che seguo in rima persona. Importante anche il progetto di Confcommercio col Mof per dare più servizi a chi viene all’opera».

Il progetto #SicurezzaVera, ideato da Confcommercio è realizzato in sinergia con la polizia: la formazione dedicata al personale dei locali si potrà effettuare anche attraverso la piattaforma www.sicurezzavera.it per approfondire le tematiche legate alla violenza di genere e gli strumenti di tutela delle vittime ed i locali avranno a disposizione un canale preferenziale all’interno dell’app YouPol per segnalare alla sala operativa della questura eventuali casi sospetti. «Si fa educazione ma spesso e volentieri sono troppe parole negli incontri e nei convegni sul tema della violenza di genere, questa invece è un’iniziativa concreta, è importante fare, agire. – ha sottolineato il questore Luigi Silipo– Tramite questa app la rete, che in altri ambiti nasconde pericoli, stavolta è di aiuto nel segnalare situazioni sospette ed è uno strumento fornito agli esercenti che possono dare l’allarme alle forze dell’ordine su quello che sta accadendo. Un po’ come accaduto qualche giorno fa a Macerata quando un commerciante è stato insignito di poliziotto ad honorem per la sua azione a sostegno di persone in difficoltà».

Sulla stessa linea il pensiero di Patrizia Peroni che ha sottolineato come «questa iniziativa si inserisce nella campagna “Questo Non è Amore”, un’iniziativa permanente sviluppata dalle questure e che aiuta a far emergere le situazioni di violenza di genere, fenomeno complesso che non può essere affrontato solo con strumenti normativi ma che richiede campagne informative e strumenti di analisi degli episodi delittuosi che possano rendere più efficaci le azioni di prevenzione e contrasto». In conclusione il sovrintende Flavio Cavalli ha ribadito come «l’elevazione culturale porta ad essere meno aggressivi e più gentili ed in questo musica e cultura hanno effetti importanti in particolare sulle future generazioni» mentre l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta ha ricordato come «il fatto di scegliere di raccontare la gentilezza piuttosto che la violenza è importantissimo: è fondamentale un cambio di linguaggio» mentre il responsabile marketing dell’Associazione Sferisterio Maurizio Tosoroni ha affermato come «lo Sferisterio è il brand della città ed il Mof rappresenta un elemento culturale importantissimo per promuovere il territorio e la città».