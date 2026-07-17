di Luca Patrassi

Forza Italia vuole far calare il sipario sulla vicenda Iommi dopo aver affrontato la questione ieri sera nel corso di una affollata riunione del comitato direttivo guidato dalla segretaria Barbara Antolini e dall’assessore comunale Riccardo Sacchi. L’incontro è partito dalle polemiche seguite all’elezione di Silvano Iommi a presidente della commissione Urbanistica beneficiando del suo voto e di quelli dei tre consiglieri dell’opposizione , operazione che ha fatto esplodere l’ira di Fdi e del presidente designato, il meloniano Simone Livi. Silvano Iommi ha di fatto ammorbidito la posizione, sostenendo che il suo agire non è in contrasto con la linea dell’amministrazione Parcaroli e nemmeno con quella del partito di cui fa parte. Per dirla con le parole di Iommi si tratta della «volontà di discutere con trasparenza le questioni di interesse cittadino e di farlo tenendo presente il bene collettivo. Si sta facendo tanto rumore sulla presidenza di una commissione che non conta nulla o quasi». Non sarà più assessore all’urbanistica ma con la presidenza della Commissione resta dentro al settore che conosce bene e su cui vorrà sicuramente dire la sua in merito al lavoro dell’Ufficio tecnico. Tra l’altro la delega all’urbanistica è orfana di un assessorato avendola tenuta per sé il sindaco Parcaroli.

Iommi ha anche ironizzato sulla sua pagina facebook pubblicando due immagini, una con le scritte elettorali riemerse dagli scavi pompeiani e l’altra con l’immagine di un santo con la testa spaccata da una mannaia. «Dopo – si legge nel post di Iommi -una faticosa e fallimentare campagna elettorale per il “quinquennales” , pare che l’effetto subitaneo indesiderato, per una candidatura forse sbagliata e, per alcuni, inciuciata, non fu solo l’eruzione del Vesuvio».

Segnali di pace da Forza Italia, anche la consigliera Laura Laviano ha detto che l’azione dell’intero gruppo di Forza Italia è in linea con l’esecutivo Parcaroli. Per la verità i vertici del partito, nel corso della riunione di ieri sera, hanno chiesto comunque a Iommi di dimettersi dalla presidenza della commissione Urbanistica, richiesta per ora rimasta senza una risposta da parte dell’interessato.

Ad intervenire ancora sulla questione è il capogruppo comunale di Fdi Pierfrancesco Castiglioni: «Sono più di trenta anni che faccio politica come soldato semplice, senza mai aver chiesto nulla (e penso che se avessi voluto negli anni qualche assessoratuccio avrei potuto anche ottenerlo. Alla mia età ancora provo piacere e mi diverte andare ad affiggere i manifesti durante i periodi elettorali. Mi viene un po’ di nausea pensare che qualcuno, deluso dal risultato elettorale, sedendo sui banchi della maggioranza, addirittura treschi con l’opposizione per avere un posto al sole. Forse sono un uomo d’altri tempi».