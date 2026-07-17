Scontro tra auto e scooter,
ferito un 60enne

MACERATA - L'incidente intorno alle 16,30. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso

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La polizia locale e il 118 sul posto

Incidente tra auto e scooter, un 60enne è stato portato al Pronto soccorso. E’ successo intorno alle 16,30 in via Enrico De Nicola a Macerata. Il 60enne era in sella ad uno scooter e viaggiava in senso opposto rispetto ad un’auto con alla guida un 55enne. I due mezzi si sono scontrati ed il motorino è finito fuori strada. 

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 per soccorrere il 60enne che ha riportato alcune ferite. L’uomo è stato portato al Pronto soccorso di Macerata in ambulanza. Fortunatamente per lui niente di grave. Illeso il 55enne.

Sul posto per svolgere i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Macerata. 


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