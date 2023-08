di Marco Pagliariccio (foto Fabio Falcioni)

“Aperitivo dell’Opera – atto primo”, ma si spera non l’unico. Il salotto buono della città si veste di rosso martedì sera per l’evento co-organizzato dal Comune e dal neonato comitato dei ristoratori Gastro Network. Un po’ Aperitivi europei, un po’ Notte dell’opera, l’evento vede coinvolti 40 ristoratori del centro storico (ma non solo: partecipano anche alcuni locali di corso Cairoli e pure Old Wild West) che, a partire dalle 19, serviranno aperitivi e degustazioni legati al tema conduttore scelto per quest’anno, ovvero la Carmen. Saranno aperti fino a tardi anche i negozi e non mancheranno musica e incontri culturali: sarà una notte brulicante di vita, colorata del rosso della passione evocata dall’opera immortale di Bizet che ha infiammato quest’anno lo Sferisterio. E anche l’arena, per l’occasione, si colorerà di rosso.

«Sottolineo che si tratta dell’atto primo, sperando che con successo e coesione possa averne un secondo e poi altri ancora – afferma il sindaco Sandro Parcaroli presentando l’iniziativa – sarà una serata speciale tutta incentrata sulla Carmen, che ha avuto un successo strepitoso. Lo Sferisterio, l’ho ribadito anche alla Notte dell’opera di Monte San Giusto, deve aprirsi sempre di più al territorio circostante, essere un volano di cultura e turismo per tutte le nostre realtà locali».

Un’idea nata settimane fa per parare un po’ il colpo dopo il flop, causa maltempo, degli Aperitivi europei e che invece ha fatto nascere una collaborazione nuova con le attività del centro storico. Al punto da far storcere il naso a chi, come diversi commercianti che insistono fuori dalle mura, è rimasto tagliato fuori da questa prima edizione. «Noi abbiamo comunicato l’evento a tutte le attività coinvolte negli Aperitivi europei, evidentemente qualcuno si è reso conto tardi di quello che stavamo realizzando – punge l’assessore ai servizi amministrativi Marco Caldarelli – stavolta è andata così, ma siamo disponibili per il futuro a vagliare qualsiasi tipo di proposta. Proprio l’apertura e il coinvolgimento più ampio sono i tratti distintivi di questo evento. Per la prima volta non abbiamo né un’iniziativa che viene da un soggetto esterno e viene patrocinata dal Comune, né qualcosa che organizziamo in prima persona: si tratta di una co-programmazione e di una co-progettazione. Sono due le parole-chiave che ho in mente. Buchi, perché immagino una città porosa, in cui ogni porta è l’entrata per un mondo, un po’ come lo Sferisterio. E poi seme: perché in ognuno di questi buchi vogliamo impiantare qualcosa, creare contaminazioni».

Per ora i ristoratori del centro si sono aggregati in un contenitore spontaneo dal nome Gastro Network. Non ci sono cariche per il momento (l’entità si strutturerà tra fine mese e inizio settembre con un’assemblea elettiva), ma a fare un po’ da raccordo tra i 40 che hanno aderito finora c’è Marco Guzzini di DiGusto. «Non esito a dire che questa è una giornata storica per la città – afferma Guzzini – io sono qui a fare da portavoce, ma con me ci sono tutti coloro che hanno creduto in questa idea, quella di creare una piattaforma comune per dialogare e creare iniziative. Siamo accomunati tutti da un amore smisurato per la città e lo spunto è nato dagli Aperitivi europei. Non volevamo rifare la stessa cosa, ma una festa per raccontare l’opera a modo nostro. Ogni locale presenterà delle sue creazioni legate al tema e svilupperemo sui social le nostre campagne. Per ora siamo in 40 ma spero in tanti altri si aggiungeranno per ampliare ancora di più questo spazio operativo e di confronto con l’amministrazione, per far sì che duri nel tempo. Ringrazio tutti coloro che sono stati al nostro fianco, anche l’associazione dei commercianti del centro storico, che saranno con noi con le aperture delle attività fino a notte fonda».

Del gruppo di lavoro hanno fatto parte anche Confartigianato e Confcommercio. «Ci piace che si sia partiti dal concetto che nessuno è un’isola a sé stante – rimarca Giorgio Menichelli, segretario di Confartigianato Imprese Macerata-Fermo-Ascoli Piceno – è bello che tutti gli operatori si siano uniti in un progetto unico. La sfida è quella di provare ad intercettare il turismo umbro, che è vero che guarda primariamente alla costa, ma dobbiamo essere in grado di cogliere l’opportunità del fatto che, con la superstrada, di fatto ci passano ogni giorno sotto casa». «E’ un evento che segna una grande novità, nel cuore dell’estate – sottolinea Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche Centrali – segno della voglia di combattere dei commercianti dopo un periodo in cui hanno dovuto sopportare una tempesta perfetta. Macerata si sta caratterizzando come città della cultura e credo debba farlo sempre di più, cercando anche di spingere sempre di più verso la residenzialità di cittadini stranieri che arrivano nel nostro territorio in cerca di qualità e benessere. Un progetto di lungo periodo, sul quale però bisogna investire. Sappiamo che non è più come un tempo, i clienti bisogna andarseli a prendere: iniziative come questa vanno nella giusta direzione».

All’evento parteciperà anche la Croce Rossa, che avrà un ruolo sì legato alla sicurezza, ma non solo. «Saremo presenti con il progetto #Lifeaddicted, attraverso il quale avremo delle postazioni con etilometri professionali dove raccoglieremo informazioni e daremo indicazioni nella lotta all’abuso di alcol – aggiunge Rosaria Del Balzo, presidente del comitato di Macerata della Croce Rossa – l’obiettivo è sì quello di fare prevenzione, ma anche di raccogliere dati utili a noi per calibrare attività e formazione».

VIABILITA’ – Sul fronte della viabilità, quella di martedì sarà una serata da bollino rosso. Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza che regolamenterà soste e circolazione nella serata. Il provvedimento prevede, il divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 15 alle 2 in piazza Annessione, via Garibaldi, piazza Garibaldi (solo gli spazi blu e quelli riservati ai motocicli antistanti il loggiato ex Dazio), via Don Minzoni (da via Zara fino a piazza della Libertà), corso della Repubblica, corso Matteotti, via Gramsci, piazza Oberdan (fino al civico 3), piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto, via Tommaso Lauri, via Illuminati (intersezione vicolo dei Tribunali). Previsti, dalle 17,30 alle 2, il divieto di transito in piazza Annessione, via Don Minzoni e in via Zara incrocio via Armaroli. Dalle 20 in piazza Garibaldi, all’incrocio con viale Leopardi, previsto il divieto di transito, con direzione obbligatoria “diritto”, verso via Trento.

I veicoli muniti di permesso residenti zona A potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm. I residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’Apm, un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni previste ai punti precedenti.

Durante la manifestazione sarà consentito ai veicoli che da piazza della Libertà dovranno uscire dal centro storico, il transito in via Don Minzoni a senso unico alternato, regolato da movieri del personale delle associazioni di volontariato.

Dalle 17,30 alle 2 è prevista la chiusura di corso Cairoli tra via Carducci e piazza Nazario Sauro con la seguente regolamentazione: divieto di transito da porre all’intersezione con via Carducci, eccetto veicoli di soccorso e polizia; divieto di sosta con rimozione coatta dalle 21 fino al termine della manifestazione sul lato sinistro dal civico 189 al civico 167 e sul lato destro dal civico 194 fino all’interruzione (incrocio via Carducci); direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in transito in corso Cairoli all’incrocio con via Carducci; divieto di transito in corso Cairoli, da porre all’intersezione con la rotatoria di piazza Nazario Sauro per i veicoli provenienti da viale Trieste e divieto di transito sulla rotatoria via Pancalducci/via Braccialarghe per autocarri con portata superiore a 3,5 tonnellate e autobus provenienti da periferia e diretti verso corso Cairoli.

Infine, in via Pannelli, è previsto il senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli in uscita verso viale Trieste; è consentito il transito nell’area pedonale di via Lido Bastianelli ai soli residenti per raggiungere i garage. Sosta consentita negli spazi riservati alla Polizia Locale in via Pannelli ai residenti in via Moje e via della Nana, eccezionalmente dalle ore 19.