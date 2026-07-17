Addio all’avvocato Sante Nociaro

Toghe in lutto a Civitanova, è morto ieri l’avvocato Sante Nociaro, aveva 74 anni.

Molto conosciuto in città, aveva lo studio associato con due figure di avvocati stimati e rispettati come Alfredo Squadroni e Maurizio Vallasciani. Un avvocato onesto e leale, apprezzato anche per la sua bontà d’animo e generosità.

Lascia la moglie Angela, i figli Carlo Alberto e Massimiliano. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 16,30 partendo dalla sala del commiato San Marone per la chiesa di San Gabriele.