Il direttore artistico dell’associazione Sferisterio Paolo Pinamonti è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Arturo Toscanini e guiderà l’Istituzione nel quinquennio 2023/2028. Il Consiglio è composto da due membri nominati dalla Regione Emilia-Romagna, Paolo Pinamonti (presidente) e Susanna Zucchelli, e da un membro indicato dal comune di Parma, Giuseppe Negri, già consigliere della Fondazione nel mandato 2018/2023.

La Fondazione Arturo Toscanini è stata costituita nel 1994 per iniziativa della Regione Emilia-Romagna, del Comune e della Provincia di Parma. Oggi è una delle maggiori e più dinamiche istituzioni musicali italiane, attiva nel campo della produzione sinfonica, della produzione lirica e teatrale e della formazione professionale dei giovani nelle arti e nei mestieri dello spettacolo. La Fondazione porta il nome di Arturo Toscanini, concessole in esclusiva dagli eredi del leggendario direttore d’orchestra, e ha sede a Parma. È tra le 12 Ico (Istituzioni Concertistico -Orchestrali) riconosciute e sostenute dal ministero della Cultura, e attraverso i suoi complessi artistici – a partire dalla Filarmonica Arturo Toscanini – realizza ogni anno oltre 200 eventi tra concerti sinfonici, cameristici, recite d’opera e iniziative musicali dedicate all’ambito sociale, in Emilia-Romagna e nei principali centri musicali italiani e internazionali. Nessun effetto su Macerata, anzi soddisfazione per la prestigiosa nomina di Pinamonti è stata espressa dall’amministrazione comunale a guida Parcaroli che sottolinea come si tratti dell’ennesima conferma della bontà della scelta a suo tempo fatta per lo Sferisterio. «Un grande onore per noi» è il commento dell’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta.

(l. pat.)