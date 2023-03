CIVITANOVA - Il Governatore Acquaroli interviene dopo la nota dell'associazione "Il Madiere" precisando che l'ente «si impegnerà a rintracciare i 10 milioni per la messa in sicurezza del porto tramite fondi europei e che non ha competenze sul Piano Regolatore, abbiamo solo detto che non c'è possibilità di finanziare quel progetto»

Porto di Civitanova, la Regione puntualizza su investimento e progetto “Dubai”: «Sì alla volontà di investire fondi europei, ma sul progetto Dubai la competenza non è regionale». L’interpretazione rassicurante e ottimista data dai diportisti all’incontro con il governatore Francesco Acquaroli (leggi l’articolo) riceve una frenata dalla nota tramessa in tarda serata. Pur confermando infatti l’impegno e la volontà per la messa in sicurezza del porto, la presidenza della Regione puntualizza come i 10 milioni non sono fondi subito disponibili, ma da rintracciare attraverso fondi europei e da destinare al progetto. Mentre sul progetto di edificazione nell’area portuale presentato da Umberto Antonelli (Eurobuilding) e su cui pende la decisione del Tar, Acquaroli precisa che la Regione non ha competenza, pur escludendo la possibilità che lo stesso riceva finanziamenti regionali.

«Relativamente alla nota firmata dall’associazione Madiere di Civitanova, si conferma l’indirizzo a mettere in sicurezza il porto, con investimenti che saranno destinati nella nuova programmazione europea – si legge nella precisazione trasmessa dalla Regione – relativamente all’entità del finanziamento, ad oggi si stima che l’intervento potrà valere circa intorno ai 10 milioni, ma l’entità precisa sarà definita esclusivamente dal progetto per la messa in sicurezza del porto. In merito al progetto “Dubai”, si chiarisce che non è di competenza della Regione parlare del piano regolatore del porto e di Civitanova ma si esclude la possibilità di finanziare tale progetto con fondi regionali poiché assolutamente fuori dalla portata delle casse pubbliche, attualmente e nel prossimo futuro. Si auspica comunque che qualsiasi progetto di riqualificazione del porto debba essere sostenibile. Queste precisazioni sarebbero state evitate se il comunicato uscito fosse stato condiviso. La Regione si può esprimere solo per quanto di sua competenza».