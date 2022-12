MACERATA - Il capogruppo dem elenca la serie di divisioni interne inanellate dall'esecutivo Parcaroli fino al bilancio laziale dei giorni scorsi con errori ripetuti anche nella delibera bis

«Il 2021 per l’amministrazione Parcaroli è stato un anno di prova mentre il 2022 ne ha smascherato, purtroppo, la sua reale incapacità amministrativa. Questo non lo dico io ma la stessa maggioranza che sostiene il governo cittadino, tanto è vero che Fratelli d’Italia ha oramai posto ufficialmente la necessità di cambiare gli assessori»: si esprime così il capogruppo Democrat in Consiglio comunale Narciso Ricotta che ha chiuso l’anno, e lo riapre, all’attacco dell’esecutivo di centrodestra. Si inizia con un elenco di contestazione: «Effettivamente, per rimanere solo nella seconda metà dell’anno, sono tanti – secondo il capogruppo Dem – gli esempi di decisioni amministrative prima assunte e poi ritirate: basti pensare alla Cassetta che voleva far pagare il servizio prescolastico e poi è tornata indietro dopo la levata di scudi dei genitori; alla Laviano che aveva aumentato la sosta anche davanti all’Ospedale e messo a pagamento pure i parcheggi di alcune zone residenziali per fare poi marcia indietro viste le proteste dei cittadini; a Marchiori che convocava d’urgenza un Consiglio Comunale per dare in gestione il cimitero a privati e poi è stato costretto ad annullare tutto perché l’operazione non brillava di trasparenza; finendo con Sacchi che dice di non organizzare il fine anno in piazza perché non aveva ricevuto alcuna proposta dalla Associazioni mentre, poi, ha dovuto allestirlo di corsa dopo la smentita della Pro Loco che invece lo aveva sollecitato in tal senso da tempo e successivamente alla protesta dei commercianti. L’Amministrazione dice che questo suo modo di fare è frutto dell’ascolto dei cittadini ma, in realtà, è un manifesto riconoscimento di colpa che quando viene ripetuto continuamente diventa un’acclarata incapacità di governo».

Una citazione particolare Ricotta la dedica al primo cittadino Sandro Parcaroli: «Il sindaco, in quanto tale, ha superato tutti i suoi collaboratori di Giunta presentando in Consiglio Comunale un bilancio di previsione per il 2023 con allegata un relazione che assumeva come ente di riferimento per Macerata non le Marche ma il Lazio nonché previsioni per anni passati invece che futuri tanto da costringerlo a depositare, lui stesso, un emendamento a se medesimo: cioè si è chiesto da solo di correggere il bilancio da lui stesso presentato mosso da evidente vergogna per la sciatteria con cui era stato compilato e per il fatto che non l’aveva letto nemmeno il suo assessore al bilancio Piccioni. Nonostante l’autocorrezione del Sindaco il bilancio contiene ancora la programmazione di fatti già avvenuti e riferimenti sbagliati: insomma è un bilancio, evidentemente, incorreggibile non solo nei contenuti ma anche nei numeri. Basti pensare che in un momento economico così difficile prevede per gli interventi a favore dei soggetti indigenti solo 44.000 euro, che per la promozione turistica della Città non prevede alcun stanziamento, che al corposo mondo associativo destina complessivamente solo 6.000 euro».

La riflessione politica: «Le contestazioni che diversi membri della maggioranza esprimono nei confronti di vari assessori sono, in realtà, una malcelata critica allo stesso sindaco incapace di governare la sua Giunta prima ancora che la Città».

Ricotta chiude con gli auguri per l’anno nuovo: «La speranza è che il 2023 porti a Macerata un’amministrazione che smetta di litigare per le poltrone ed impari ad esercitare il suo ruolo: la città merita un governo migliore».