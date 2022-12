MACERATA - I consiglieri David Miliozzi e Alberto Cicarè hanno presentato un'interrogazione per chiedere se ci sono fondi per la manutenzione di edifici e luoghi pubblici

«Ci sono fondi specifici per la manutenzione ordinaria di edifici e siti pubblici? E una programmazione degli interventi atti a contrastare tempestivamente le situazioni di degrado e incuria?». Saranno queste le domande che i consiglieri di Macerata David Miliozzi (Macerata Insieme) e Alberto Cicarè (Strada Comune) sottoporranno nel prossimo Consiglio comunale alla amministrazione guidata da Sandro Parcaroli che «ha messo – scrivono – il decoro urbano al centro del suo programma e continua ad alimentare una immagine di lotta a situazioni di degrado». I due consiglieri hanno però verificato incuria e cattivo stato di conservazione in punti centrali ma anche in zone decentrate. «Ad esempio – fanno sapere – la galleria del parcheggio Centro Storico, biglietto da visita della città, è da diversi mesi, nonostante ripetuti interventi consiliari sul tema, sporca e trasandata. Il monumento della Resistenza (una delle architetture più prestigiose del territorio) e zone adiacenti sono in stato di incuria e degrado.

L’edificio non terminato di via Trento risulta invaso da una vegetazione che impedisce tra l’altro il passaggio in sicurezza dei pedoni su quel tratto di strada. Il parchetto di via Emanuele Filiberto è in condizioni pietose (panchine spaccate, tavolino divelto, ecc…). Le stesse recinzioni del cantiere limitrofo (abbandonato a se stesso da anni), in certi punti sono rovinate e insicure. Le frazioni e le periferie lamentano problematiche di mancata cura di diversi spazi urbani (diversi parchetti con giochi e panchine malmesse, ecc.)».