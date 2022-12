MACERATA - Evento last minute deciso solo oggi. Countdown in piazza della Libertà allo scattare della mezzanotte, dj set e animazione. A muoversi sono stati i commercianti del centro storico: «Sarebbe stato un peccato lasciare la città senza questa festa»

di Alessandra Pierini

Il Capodanno in piazza della Libertà a Macerata si farà. A pronunciare l’ultima parola sulla questione è stato il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli che oggi ha detto “sì” all’evento nel cuore della città per salutare l’arrivo del 2023.

«Abbiamo lavorato, in questi giorni, per rispondere alle esigenze della città e domani sera, in piazza della Libertà, sarà possibile salutare il nuovo anno grazie all’evento promosso in sinergia con l’Associazione Commercianti del centro storico e la Pro loco di Macerata» fa sapere il sindaco Parcaroli.

Nei giorni scorsi il suo assessore agli Eventi Riccardo Sacchi aveva confermato che non ci sarebbe stata nessuna iniziativa e che erano naufragate le proposte ricevute dal suo Ufficio. Decisione che non ha convinto i commercianti del centro storico, i quali si sono messi al lavoro per organizzare un Capodanno last minute.

Certo, per organizzare un Capodanno, non è affatto semplice. Servono autorizzazioni, Piano Sicurezza, qualcuno che si prende la responsabilità e qualcuno che paghi. Non è solo questione di trovare un palco e un dj. Ed è qui che l’intervento del sindaco Parcaroli è stato fondamentale per ottenere le autorizzazioni necessarie. Mentre Pro loco di Macerata e commercianti del centro si accolleranno responsabilità e costi.

«I commercianti – fa sapere Giuseppe Romano, presidente dell’associazione commercianti – hanno pensato che sarebbe stato un peccato lasciare la città senza un Capodanno in piazza. Per questo ci siamo mossi. Ci sembrava opportuno farlo, ci siamo messi in moto e siamo riusciti a fare questo piccolo miracolo. Chi vuole bene a Macerata lo dimostra con i fatti e noi vogliamo molto bene a questa città».

A partire dalle 22 e fino all’1 di notte, nel cuore della città, ci saranno musica e animazione con dj-set vicino alla pista di ghiaccio e a mezzanotte scatterà l’immancabile brindisi. «A dimostrazione del costante ascolto della città, ci siamo confrontati apertamente e abbiamo dato seguito alla volontà comune e condivisa di organizzare un evento in piazza per festeggiare il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Vogliamo ringraziare, come Amministrazione, oltre all’Associazione Commercianti del centro storico e alla Pro loco, la Polizia locale, la Prefettura, la Questura, le forze dell’ordine, la Croce Rossa di Macerata, i vigili del fuoco, il 118, l’Associazione nazionale carabinieri di Recanati, Macerata Soccorso, CB Tigrotto e chi ha curato il piano sicurezza».