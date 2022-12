FUTURO - Si aggiungono agli 83 milioni per la Mattei-Pieve. Il sindaco Parcaroli: «E' stato inserito nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 della Regione. Passo decisivo per migliorare le infrastrutture di una vallata. Un "uno due" che mette al tappeto ogni dubbio sulla realizzazione di opere attese da decenni dai maceratesi»

In arrivo per Macerata 25 milioni di euro per la bretella di collegamento tra Macerata e la frazione di Villa Potenza. «È di ieri l’inserimento nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 della Regione, del finanziamento di 25 milioni di euro di fondi regionali per la bretella, un passo decisivo per migliorare le infrastrutture di una vallata che, oltre al Centro Fiere, vedrà presto sorgere il casello autostradale tra Porto Potenza e Porto Recanati» dice il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli. L’annuncio del finanziamento è stato reso noto nel corso del Consiglio comunale di oggi pomeriggio.



Questo, aggiunge, grazie al «fondo rotativo di progettazione, giunto oggi a quota 12 milioni di euro, fortemente voluto dall’assessorato alle Infrastrutture della Regione, grazie al quale sono state stanziate le risorse necessarie per rispondere al fabbisogno di una progettualità che mancava da troppo tempo nei bilanci regionali, una progettualità che è la premessa necessaria per la realizzazione delle opere destinate a ricollocare le Marche e le sue province nel gruppo di testa dei territori più dinamici d’Europa».

L’opera non è figlia unica ma fa il paio con l’intervalliva Sforzacosta-Macerata /(la famosa Mattei-Pieve) «un “uno-due” che mette al tappeto ogni dubbio sulla realizzazione di opere attese da decenni dai cittadini maceratesi e da chi studia e lavora nel capoluogo – dice Parcaroli -. Opere che nessun governo di centrosinistra, né a Macerata e né in Regione è stato in grado di scaricare a terra in svariati decenni». Per l’intervalliva c’è il sigillo del Cipess, il comitato presieduto dalla premier Giorgia Meloni, che «nella seduta del 27 dicembre scorso ha dato disco verde al progetto definitivo di un’opera che completa un tratto importante della Quadrilatero: il collegamento tra la superstrada con il capoluogo – ha proseguito il primo cittadino -. Intervento da 83,4 milioni di euro, destinato a realizzare due lotti: il primo, dallo svincolo Campogiano fino al bivio de “La Pieve”; il secondo, da questo bivio fino a via Mattei. È un tracciato fondamentale anche per la viabilità legata al nuovo ospedale cittadino, previsto in località “La Pieve”, e per ottimizzare i collegamenti con la vallata del Potenza, anch’essa destinataria di importanti novità». Parcaroli infine aggiunge che «funziona alla grande la filiera istituzionale tra comune di Macerata, Regione e governo per risollevare le Marche. Un ringraziamento al presidente Francesco Acquaroli e all’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, per la grande attenzione nei confronti di Macerata e di un territorio che ha già dimostrato, grazie soprattutto al modello Quadrilatero, come sia possibile puntare allo sviluppo socioeconomico facendo leva sulle infrastrutture».

(Foto di Fabio Falcioni)