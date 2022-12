MACERATA - Al palasport previsti lavori da 444mila euro (finanziati dal bando ministeriale di "Rigenerazione urbana"). Per realizzare l'impianto nella frazione stanziati 1 milione e 842mila euro (tramite il "Fondo opere indifferibili")

Approvati i progetti esecutivi di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di Fontescodella e di realizzazione della palestra di scherma e arti marziali a Piediripa. L’ok arriva dalla giunta comunale.

«Nell’anno di Macerata città europea dello sport, le risorse complessivamente ottenute dall’amministrazione da destinare all’impiantistica sportiva ammontano a quasi 9 milioni di euro, risorse intercettate senza gravare sul bilancio dell’ente – ha detto l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi -.

La filosofia di fondo dell’azione amministrativa si ispira a diversificazione dell’offerta, recupero e restyling dell’esistente, strutture innovative e confortevoli, possibilità per tutti di accedere alla pratica sportiva e, in particolare, promozione dei sani e inclusivi valori dello sport. Questo non può che renderci orgogliosi».

«Abbiamo predisposto un piano epocale di investimenti sul patrimonio impiantistico sportivo – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -. Dalle progettazioni e, poi, dai bandi che ci siamo aggiudicati, oggi passiamo ai lavori: palasport e nuova palestra arti marziali ne sono due esempi per un capoluogo che non guarda solo al calcio ma offre opportunità a tutti gli sportivi maceratesi. Dalle toppe degli anni precedenti, passiamo alla rigenerazione e nuova generazione delle strutture sportive».

Al palazzetto dello sport saranno riqualificati gli spogliatoi, l’infermeria, il magazzino e la sala massaggi per un importo complessivo dei lavori di 444mila euro, completamente finanziato dal bando ministeriale di “Rigenerazione urbana”.

Per la palestra di Piediripa, finanziata per un milione e mezzo dalle risorse del bando Pnrr “Sport e inclusione sociale” (aumentati a 1 milione e 842mila euro tramite accesso al Fondo opere indifferibili), «l’intervento ha come obiettivo la rivitalizzazione della frazione attraverso la natura inclusiva tipica delle attività sportive intese non solo come strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione ma come veicolo di inclusione, partecipazione, educazione – spiega il Comune di Macerata -. La nuova palestra interesserà una porzione di 2.832 metri quadri circa. La struttura progettata consentirà di svolgere attività sportiva polivalente di scherma e arti marziali e sarà realizzata con caratteristiche tali da consentire anche la pratica dei principali sport indoor, oltre a tutte le attività sportive a corpo libero. Si prevede un’area di gioco libera di 24 x 15 metri lineari per una superficie complessiva pari a 360 metri quadri, oltre spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. La superficie per l’attività sportiva sarà pavimentata in pvc e avrà un’altezza libera di circa 8 metri. La palestra sarà pavimentata in gomma nel rispetto delle prescrizioni Coni mentre i restanti servizi e locali in gres porcellanato antiscivolo».