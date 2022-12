31 DICEMBRE – L’assessore Riccardo Sacchi: «Dal 3 dicembre all’8 gennaio abbiamo organizzato una 80ina di eventi, c’è rammarico che non si sia concretizzato nulla per l’ultimo dell’anno. Accogliamo tutte le idee, che devono essere di qualità, ma il Comune non è un ente organizzatore»

«Non ci sarà il Capodanno in piazza a Macerata. Noi accogliamo a braccia aperte proposte di tutti ma le idee che ci sono arrivate poi non si sono concretizzate e il Comune non è un ente organizzatore». E’ l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi a fare chiarezza sull’assenza della festa in piazza nel capoluogo per la notte di San Silvestro. Stessa scelta peraltro presa dall’altra città più grande della provincia, Civitanova .

«Abbiamo riempito il palinsesto di tutto l’anno con eventi di grande successo, un sold out dopo l’altro per tutte le manifestazioni principali e anche per molte di quelle collaterali – dice Sacchi – A Natale, dal 3 dicembre al 8 gennaio ci sono in programma circa ottanta appuntamenti ma, con un po’ di rammarico, non si è concretizzato nulla per il Capodanno in piazza.

Sicuramente è una nostra ambizione pensare per il futuro anche a questo, sebbene non ci sia mai stata una grossa tradizione della festa di San Silvestro nel centro di Macerata, ma è chiaro che tutto va organizzato con una certa tempistica e soprattutto nel nome di quello che ci vantiamo di poter dire che è il nostro marchio di fabbrica nella ideazione degli eventi, è cioè la qualità della proposta che offriamo».

Proprio su questo punto, quello dell’essenza delle idee che avrebbero dovuto muovere l’organizzazione, che Sacchi sottolinea: «Ci si muove sempre per fare qualcosa di potenzialmente attrattivo, dato che è un momento aggregativo. Se si devono spendere soldi pubblici alla base ci deve essere un progetto strutturato, portato avanti dal mondo associativo.

Qualcosa è arrivato, dalla Pro loco ad esempio, ma è rimasto sospeso. Il rischio di un flop è dietro l’angolo in feste come queste e di fronte a qualcosa che ha bisogno delle giuste tempistiche per partire non si è incanalato nulla – conclude l’assessore -. Come nel caso delle illuminazioni e degli eventi natalizi, in cui abbiamo scelto una linea sobria ma di indiscusso successo, un occhio va sempre dato alla spesa e al rapporto con le potenzialità di ciò che si propone e purtroppo il Capodanno in piazza non si è concretizzato». Resta, dunque, un San Silvestro che in tanti festeggeranno in centro pur senza evento organizzato, sperando che venga accolto l’invito dell’amministrazione ad usare responsabilmente i fuochi d’artificio (leggi l’articolo).

(Ma. Cen.)