MACERATA - I posti sono limitati a 80 animali. L'assessore Laura Laviano: «E’ frutto di un lungo percorso derivato da uno studio attento, minuzioso e accurato dell’ufficio competente»

Pubblicato il bando per la gestione del canile comunale. Chi vincerà e subentrerà alla cooperativa Meridiana, che lascia a fine anno e tra tante polemiche con il Comune, dovrà occuparsi della custodia dei cani ai loro fabbisogni essenziali e implementare misure specifiche mirate al miglioramento del benessere degli animali ospitati. Per garantire uno standard ottimale di cura per gli animali, il numero di posti è stato limitato a ottanta. Chi vincerà il bando dovrà inoltre impegnarsi a promuovere in modo efficace, anche attraverso i canali web, le adozioni dei cani e a promuovere azioni di sensibilizzazione organizzate anche in compartecipazione con l’Ufficio ambiente e tutela del benessere animale del Comune. «Il bando è frutto di un lungo percorso derivato da uno studio attento – dice l’assessore Laura Laviano che ha la delega agli Animali d’affezione -, minuzioso e accurato dell’ufficio competente. Grande importanza viene rivolta all’organizzazione dei servizi di custodia, pulizia, vitto, orario di apertura oltre che al personale impiegato ed alla collaborazione con le associazioni di volontariato zoofile e protezionistiche». Il bando è stato pubblicato sulla piattaforma Mepa. La durata del contratto è di 24 mesi a partire dalla stipula ed è prorogabile di un anno.