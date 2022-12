MACERATA - L'amministrazione ha cambiato ancora una volta idea sul project finacing dopo gli scontri e le polemiche dei giorni scorsi. Una pagina di politica poco edificante per la città. E alcune domande sorgono spontanee

di Giovanni De Franceschi

«Questa mattina il sindaco Sandro Parcaroli ha incontrato i coordinatori comunali di tutti i partiti di maggioranza ed è stata l’occasione per un ampio confronto su tematiche che riguardano la città. Tra queste, si è affrontata anche la questione relativa al project financing del cimitero e, dopo un attento confronto, si è addivenuti alla decisione di sospendere l’iter della delibera. Si è, infatti, pienamente condivisa la necessità di un approfondimento per analizzare ulteriormente le diverse questioni relative al project, vista la rilevante importanza dell’argomento e nell’ottica di una sintesi costruttiva nell’esclusivo interesse della città».

Poche righe dell’amministrazione comunale inviate stamattina mettono fine, almeno per ora, a una querelle che sta scuotendo la maggioranza da qualche tempo. Il project financing del cimitero viene in messo in stand by, l’ennesima giravolta di una telenovela, raccontata a puntate da Cronache Maceratesi, che ha offerta alla città una pagina di politica non proprio edificante. E che ha coinvolto, sindaco, giunta e partiti di maggioranza.

Prima la maretta in giunta: con i veti incrociati tra Forza Italia e FdI che avevano di fatto bloccato il progetto, insieme a quello del piano antenne. Poi pochi giorni dopo la riunione di maggioranza, in cui la serenità sembrava ritrovata: avanti tutta col cimitero. Tanto che a stretto giro la giunta aveva approvato la delibera da portare in Consiglio. Quindi la convocazione del Consiglio d’urgenza per dare il via libera definitivo al progetto. Ma come nel più classico dei giochi da tavola, si è ritornati quasi subito al punto di partenza. “Galeotte” le commissioni pre Consiglio e “galeotto” l’intervento del consigliere del M5S Roberto Cherubini che durante le commissioni ha svelato alcuni punti poco chiari, per non dire oscuri, del project financing. Intervento che ha portato FdI ad astenersi in commissione. E infatti pochi giorni dopo è stata la stessa vicesindaca Francesca D’Alessandra (FdI) a chiedere che il Consiglio d’urgenza venisse rinviato. E qui che si inserisce lo stand by definitivo al progetto annunciato dall’amministrazione con quelle poche righe.

A questo punto però alcune domande sorgono spontanee: è possibile che nelle precedenti giunte e summit di maggioranza questi problemi del progetto non fossero emersi? E che quindi sia stato necessario l’intervento di un consigliere d’opposizione per far aprire gli occhi a sindaco e assessori? Cosa è cambiato dall’approvazione della delibera di giunta pronta per il Consiglio alle dichiarazioni di oggi con cui quella stessa delibera è stata sospesa?