MACERATA - Il sindaco Parcaroli: «Siamo riusciti in pochissimo tempo a dare un forte impulso alla realizzazione di quest'opera»

Entro l’estate partiranno i lavori per realizzare il sottopassaggio di via Roma che dribblerà la ferrovia svincolando il traffico dall’odiatissimo (dagli automobilisti) passaggio a livello. I lavori, come anticipato la settimana scorsa, sono stati affidati alla ditta Francucci che ha vinto l’appalto con un ribasso del 7%. Il costo dei lavori previsto è di 8,4 milioni di euro (a cui va applicato il ribasso d’asta): sette milioni arrivano da fondi statali, 670mila euro sono a carico delle ferrovie e 765mila euro li mette il Comune. La ditta che ha vinto l’appalto propone sia attenzione alla fluidità del traffico, che velocità di esecuzione dei lavori.

Ci saranno cinque differenti aree di cantiere, funzionali alle opere da realizzare ed elaborate per ridurre l’impatto per il traffico e le proprietà vicine. Saranno usati, durante le lavorazioni di demolizione della strada e durante gli scavi, dei cannoni di abbattimento polveri. Niente mezzi con i cingoli, silenziatori sugli scarichi delle macchine di maggiore potenza. Ci saranno anche barriere antirumore fonoassorbenti e schermature visive e antipolvere. La realizzazione dei lavori avverrà per fasi in modo che il traffico non si interrompa. Alla direzione lavori sarà fornito un sistema di controllo da remoto del cantiere con visore 3d, videochiamate e condivisione di immagini per ottimizzare la comunicazione tra direttore dei lavori e cantiere.

«La dettagliata proposta progettuale dell’impresa permetterà di minimizzare alcuni disagi che questo grande intervento, inevitabilmente, determinerà – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Grazie a un lavoro di grande sinergia tra Regione, Rfi, Comune, Anas e Provincia, siamo riusciti in pochissimo tempo a dare un forte impulso alla realizzazione del sottopasso».

«Dopo due anni di intenso lavoro di programmazione, siamo giunti alla consegna dell’opera con grande soddisfazione da parte dell’amministrazione e degli uffici – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. La proposta progettuale riserva particolari accorgimenti riferiti alla limitazione dei disagi per l’utenza della strada e per i residenti della zona e, sotto tale profilo, sarà un “cantiere modello”. L’inizio dei lavori fissato alla fine dell’estate segnerà un passaggio storico per la città».