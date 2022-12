MACERATA - Alla fine, dopo l'ennesima giravolta, è stato definitivamente accantonato il project financing delle polemiche. Il terzetto salviniano (Marchiori, Piccioni, Laviano), per vari motivi, non si è presentato alla riunione. Un altro colpo di scena ha coinvolto la vicesindaca che si è vista arrivare delibere del suo settore delle quali era all'oscuro

di Luca Patrassi

Un 2022 vivace per la giunta comunale ed anche la seduta di oggi non ha risparmiato dei colpi di scena, alcuni attesi ed altri meno anche se in linea con i personaggi coinvolti. Al centro dell’attenzione c’era la delibera sul project financing del cimitero: dopo tante polemiche e faide interne, culminate nella sospensione decisa dal primo cittadino, oggi in giunta è arrivata la proposta di revoca della delibera, proposta sostenuta dal sindaco Sandro Parcaroli che è arrivato alla scelta dopo aver esaminato una serie di indicazioni sopraggiunte.

«Sull’argomento si è sviluppato un ampio dibattito politico – dice l’amministrazione – e improntato al principio della coesione e della prudenza. Approfondimenti e valutazioni hanno fatto maturare l’orientamento di non proporre al Consiglio comunale la proposta di project manifestando l’intenzione di proseguire con l’attuale gestione dei servizi cimiteriali in modo diretto da parte del Comune, in considerazione della delicatezza che caratterizza i servizi stessi senza dimenticare la possibilità di scongiurare l’aumento delle tariffe, non opportuno nell’attuale congiuntura economica».

Il project era stato presentato, ed approvato, in giunta un mese fa su proposta dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, il leghista Andrea Marchiori: i rappresentanti di Fratelli d’Italia l’avevano approvato ma poi è cambiata l’aria. A far emergere alcuni aspetti poco chiari del progetto era stato il consigliere d’opposizione del M5S Roberto Cherubini durante una seduta delle commissioni consiliari. L’intervento del pentastellato aveva portato poi all’astensione di FdI n commissione. E pochi giorni dopo era stata la stessa vicesindaca Francesca D’Alessandra (FdI) a chiedere che il Consiglio d’urgenza in cui si sarebbe dovuto approvare il progetto venisse rinviato. Così si era arrivati allo stand by della delibera, annullata ufficialmente oggi. Con il voto favorevole della giunta, meglio degli assessori presenti.

Si scopre in effetti che questa mattina c’è stata una improvvisa epidemia che ha allontanato gli assessori leghisti. Un infortunio ha tenuto lontana Laura Laviano, non c’erano nemmeno gli assessori al Bilancio Oriana Piccioni e quello ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori. Un problema con la connessione lo ha accusato anche il civico Silvano Iommi mentre la vicesindaca meloniana Francesca D’Alessandro si è infuriata ma non per il project sul cimitero ma per aver scoperto che si discutevano sue proposte di delibere a sua insaputa, cioè atti dei Servizi Sociali dei quali non era a conoscenza. Insomma una seduta di giunta a loro insaputa.

Ultima, ma non ultima, l’ennesima variazione al piano occupazionale del Comune: dopo le varie comparse e cancellazioni della figura del Capo di gabinetto, stavolta si è discusso “in seduta segreta” di stabilizzazioni, di una in particolare. La seduta si è chiusa con i saluti dell’amministrazione al dirigente comunale Gianluca Puliti che va in pensione a fine anno.

