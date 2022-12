MACERATA - Ogni assessorato ha stilato un bilancio personale del lavoro svolto nel 2022. Omesso il tema del rosso fatto registrare da Apm sul versante trasporti e i conseguenti aumenti deliberati che coinvolgono gli automobilisti e abbonati

Oggi il sindaco Sandro Parcaroli e la Giunta comunale, durante la conferenza stampa che si è svolta all’auditorium della biblioteca comunale “Mozzi Borgetti”, hanno illustrato il bilancio di fine anno 2022 (leggi l’articolo). Omesso il tema del rosso in bilancio fatto registrare dall’Apm sul versante trasporti e il relativo aumento del costo di parcheggi e abbonamenti. «Inoltre, dal primo novembre, è entrata in vigore la rimodulazione del nuovo piano di sosta», questa l’unica riga dedicata all’argomento.

Di seguito le relazioni sull’attività di ogni assessorato stilate dal Comune: si parte da Katiuscia Cassetta e si chiude con la vice sindaca Francesca D’Alessandro che oggi ha parlato per 40 minuti.

CULTURA E ISTRUZIONE – Sul fronte della cultura. delega dell’assessore Katiuscia Cassetta, da gennaio a novembre, Palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio hanno accolto 38.770 visitatori e la torre civica – che sarà interessata da un progetto di riqualificazione e rigenerazione – 5.103; a questi si aggiungono i circa mille visitatori dell’Ecomuseo di Villa Ficana. Rispetto ai due anni precedenti – considerando che mancano ancora i dati del mese di dicembre – è stato registrato un incremento, in media, del 35%. Sono stati circa 2.000 i visitatori del Museo di Storia Naturale per il quale è stata avviata la collaborazione con l’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale. Tra le collaborazioni anche quella con la Fondazione Padre Matteo Ricci con la relativa firma dell’accordo triennale. In aumento anche il coinvolgimento sviluppatosi intorno allo strumento dell’Art Bonus cresciuto, dal 2019 del 90% e del 50% rispetto allo scorso anno.

A settembre, l’assessorato ha presentato il restauro del piano nobile di Palazzo Buonaccorsi a conclusione del completamento del restauro degli apparati decorativi danneggiati dal sisma del 2016; l’intervento è stato reso possibile grazie al lavoro d’equipe dell’ufficio comunale ai Lavori Pubblici che ha ottenuto l’accesso all’8×1000 dell’Irpef. Grazie alla sinergia tra pubblico e privato, l’attento lavoro di restauro è stato documentato nel video realizzato e promosso dalla ditta Santoni.

A giugno è stato presentato il restyling del sito dei Musei Civici (musei.macerata.it) e a questo si unisce il percorso di digitalizzazione del prezioso patrimonio librario della biblioteca Mozzi Borgetti, delle mostre e dei contenitori culturali della città. Grazie al progetto Adrinetbook è stato poi ideato, realizzato e promosso l’itinerario turistico “Macerata e l’arte del cielo”. Tra i vari progetti anche “Steam”, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico e creativo.

Tra le mostre ospitate presso i musei civici di Palazzo Buonaccorsi ci sono “Inside” di Elena Giustozzi e “Metamorphosis” di Paola Tassetti (entrambe relative al Premio Pannaggi), “Un mondo di presepi – Palazzo Buonaccorsi si veste per il Natale”, “Maurizio Galimberti. Il Mosaico del Mondo”, “Vitalismi” per il centenario di Wladimiro Tulli e “Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose”. Spazio, all’Auditorium della Mozzi Borgetti, alla mostra “La Buona Tavola”. La sala Cesanelli ha ospitato “Raffaello. Una mostra impossibile” mentre ai Magazzini Uto è andata in scena la mostra “Carlo Balelli e il lavoro nel primo Novecento. Una storia fotografica”. Le Sale Antiche della Biblioteca hanno ospitato la mostra “In quella parte del libro de la mia memoria”, all’interno delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri e “Libraria – la biblioteca gesuitica e i primi studi di Padre Matteo Ricci. Incunaboli, cinquecentine e rarità nel primo nucleo della Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti”.

Sono state 6241 le presenze per la seconda edizione del Macerata Opera Family allo Sferisterio mentre il teatro Lauro Rossi ha registrato oltre 10mila presenze di pubblico con un incremento di circa il 60% rispetto alla stagione precedente. Grande successo anche per la stagione concertistica classica di Appassionata, la Rassegna Jazz con Musicamdo, la stagione sinfonica con la FORM, la Rassegna Nuova Musica e la Rassegna nazionale d’Arte Drammatica Premio “Angelo Perugini”. Per le rassegne dialettali sono andati in scena “Macerata e dintorni”, “Estate a Villa Cozza”, “Dialetto che piacere”, “Dialetto per Diletto”, “Scena Aperta”. Presso il cortile di Palazzo Buonaccorsi è andata in scena la rassegna BUON’ESTATE con oltre 800 presenze. Spazio anche a MarcheStorie che ha visto la valorizzazione del progetto “Terracruda – Le stazioni del tempo” per la promozione dell’ottocentesco borgo di Villa Ficana.

Con delibera 260 del 13/07/2022 l’Amministrazione ha approvato il piano di riparto per la concessione di contributi a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale per l’anno 2022 stilando una graduatoria dei progetti presentati dalle Associazioni, che hanno organizzato e organizzeranno eventi per la cittadinanza fino a dicembre 2022.

Per quanto riguarda i rapporti con l’Università di Macerata sono stati approvati il progetto di integrazione linguistica e l’accordo quadro di collaborazione scientifica tra l’Unimc e la biblioteca Mozzi Borgetti e il Comune ha collaborato all’organizzazione della Notte della Ricerca e del “Festival of the Humanities”.

In merito al settore della scuola e della formazione, il Comune ha aderito alla rete regionale “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”, ha approvato lo schema di disciplinare per il funzionamento dell’Osservatorio Permanente Comunale sulla qualità della vita dei bambini degli adolescenti nella città e ha aderito al Progetto internazionale “La città dei bambini”. Si è poi costituito il Consiglio dei bambini e delle bambine e approvato il Disciplinare di funzionamento.

Per quanto riguarda i nidi 0-6 anni, sono stati affidati il servizio di supervisione educativa delle strutture e il servizio di formazione e supervisione sulla pedagogia (entrambi finanziati con contributo ministeriale). È stato inoltre affidato il servizio di formazione educatori e insegnanti per i servizi 0-6 anni e si è coordinato il tavolo di lavoro e progettazione congiunta del progetto “I bambini e la città”. A questo si aggiunge il viaggio studio a Berlino alla scoperta di “Lavoro Aperto”, la promozione del progetto “C’era una volta”, di due centri per la famiglia “Semi d’acero” a Villa Cozza e all’Anffas e di vari punti “Nati per Leggere” distribuiti per la città.

Il Comune è stato inoltre scelto come esempio virtuoso dalla Regione Marche dimostrando la propria capacità, nell’ultimo biennio, di avviare a conclusione i progetti finanziati con i fondi europei FESR e FSE della programmazione 2014-2020, nello specifico quello relativo al Mercato delle Erbe con ITI In.Nova. Sono stati poi promossi corsi di formazione per adulti organizzati dall’Ufficio Europa come quello per operatore di servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale, responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti e servizi e operatore dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale.

LAVORI PUBBLICI – Delega dell’assessore Andrea Marchiori, sono numerose le opere in corso di progettazione, avviate e in fase di ultimazione e terminate.

È stato avviato il piano di edilizia scolastica e sono in corso i progetti di redazione delle nuove scuole Ercole Rosa, Mameli, Liviabella, IV Novembre e Vergini mentre sono ultimati i progetti dei poli d’infanzia de Le Vergini e Corneto che andranno a gara nelle prossime settimane. Sono in corso di redazione anche i progetti per l’adeguamento sismico delle scuole Fratelli Cervi e De Amicis e sono state ultimate le palestre delle scuole IV Novembre e Dolores Prato.

In merito al sottopasso ferroviario di via Roma, per il quale sono stati stanziati 7 milioni dalla Regione Marche, il progetto è stato ultimato ed è stata espletata la gara per l’affidamento dell’appalto e i lavori avranno inizio entro il nuovo anno. È stato inoltre ultimato l’anello della ciclovia, è in corso d’opera la ciclovia regionale ed è in corso la progettazione dei percorsi all’interno della città e nelle frazioni.

In merito alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, sono stati ultimati i lavori del parcheggio scambiatore di Fontescodella. Sono state ultimate le progettazioni e sono prossimi all’apertura dei cantieri gli interventi di via Pace, via Verga, via Santa Maria della Porta, via Tucci e via Pirandello mentre è già in esecuzione quello di via Spalato. Ultimato l’intervento che ha interessato via Robusti – Nunzi mentre è in corso d’opera l’intervento sul marciapiede di via Benedetto Croce e Fonte della Quercia. È stata infine ultimata la progettazione ed è stato avviato il cantiere per la manutenzione della pavimentazione del centro storico.

Importanti interventi anche sul fronte del piano degli attraversamenti pedonali con l’eliminazione delle barriere architettoniche sostituite con scivoli, il miglioramento della sicurezza degli attraversamenti, l’installazione della segnaletica luminosa e il posizionamento di nuove pensiline degli autobus.

Sul fronte dei cantieri è in corso d’opera quello, importante, del Centro Fiere di Villa Potenza mentre è stato ultimato quello dell’ex Casa del Custode ai giardini Diaz. È in corso d’opera anche il cantiere degli ex magazzini Rossini mentre è stato ultimato l’intervento del chiosco di viale Trieste. In corso d’opera anche il cantiere del muro di cinta del cimitero ed è stata avviata la manutenzione straordinaria dello stesso.

Per gli impianti sportivi, è in corso d’opera l’intervento dello stadio della Vittoria mentre è in fase di progettazione il nuovo campo da rugby. Sono stati ultimati gli interventi di rigenerazione dei campi da tennis di via dei Velini mentre il palazzetto dello sport è stato interessato da interventi di manutenzione straordinaria in quanto è stato ultimato l’impianto di illuminazione ed è ultimata la progettazione per il secondo intervento che prevede il rifacimento degli spogliatoi. In fase di progettazione anche la rigenerazione dello stadio Helvia Recina mentre sono in corso d’opera i lavori per la realizzazione della piscina comunale.

Infine, è stata ultimata la progettazione degli interventi che riguardano i giardini Diaz e la Terrazza dei Popoli ed è stato appaltato l’intervento relativo alla biblioteca Mozzi Borgetti.

PERSONALE, SERVIZI DIGITALI, TRIBUTI – In merito alla delega al Personale dell’assessore Marco Caldarelli, nell’anno 2022 l’Amministrazione, con impegno e determinazione, ha continuato, sulla base dell’accordo già sottoscritto per l’anno 2021, a garantire, nei limiti delle risorse disponibili, l’applicazione dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali. Una possibilità che era bloccata da anni, e pertanto un obiettivo importante, attuato con la finalità di valorizzare l’esperienza dei dipendenti del Comune di Macerata maturata negli anni all’interno delle diverse categorie professionali. Nel 2022 è stato avviato e concluso il concorso per il dirigente con funzioni di Comandante della Polizia locale e sono state concluse le procedure concorsuali relative alla copertura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato con categoria D/D1, due posti a tempo pieno e indeterminato con categoria D/D1 riservati al personale interno e una figura professionale a tempo determinato D/D1.

Sul fronte dei servizi Digitali alla cittadinanza, il Comune si è aggiudicato 377mila euro di finanziamenti nell’ambito della Missione 1 Componente 1 del PNRR nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU per l’attuazione delle misure relative all’adozione dell’app IO e della piattaforma pagoPA, all’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE), al miglioramento dell’esperienza del cittadino nei servizi pubblici. È stato inoltre finanziato, per 165mila euro, il programma per l’abilitazione al Cloud per le PA locali ed è in attesa di decreto di finanziamento quello relativo alla piattaforma notifiche digitali.

In relazione ai Tributi, l’Amministrazione ha messo in campo riduzioni per le utenze non domestiche rivolte alle pubbliche e medie imprese e ha previsto ulteriori e importanti riduzioni per le utenze domestiche rivolte ai soggetti con minori possibilità economiche e alle famiglie numerose.

Per le Politiche Giovanili e della Famiglie, dopo un anno di stop, è stata nuovamente promossa la Festa dell’Europa che ha visto a Macerata un grande successo di pubblico – 25mila presenze – nel mese di maggio. All’interno della manifestazione sono stati organizzati eventi collaterali che hanno coinvolto le associazioni del territorio nell’animazione delle varie piazze cittadine. L’evento è stato aperto dal convegno “Presente – Futuro Giovane. Un ritratto dei giovani maceratesi”. La novità di questa edizione è stata il lancio del contest “L’Europa per ME” rivolto alle scuole del territorio; il contest sarà ripetuto anche nell’edizione 2023 e sarà accompagnato da percorsi di cittadinanza europea in collaborazione con la scuola di dottorato dell’Università di Macerata. È stato inoltre ideato e promosso il nuovo evento “De-Sidera. A proposito di stelle” all’interno del progetto europeo “ADRINETBOOK”. L’evento ha unito musica e poesia intorno al tema delle stelle ed è stato occasione per il lancio del tour “Macerata e l’arte del cielo”.

Infine, sul fronte dei servizi Demografici, si è data una forte accelerazione al rilascio delle carte d’identità e il servizio è stato potenziato grazie alla possibilità di ottenere le certificazioni online.

AMBIENTE, COMMERCIO, ANIMALI D’AFFEZIONE – Per quanto riguarda il settore Ambiente, coordinato dall’assessore Laura Laviano, quest’anno è stato caratterizzato dall’istituzione dell’Ufficio Ambiente e Tutela del Benessere Animale, in coerenza con le recenti modifiche costituzionali; ciò ha portato all’assunzione della figura di un medico veterinario comunale. Macerata in questo ha segnato un cambio epocale essendo il primo comune italiano a istituire tale ufficio; a ciò si aggiunge il coordinamento sanitario di accoglienza per gli animali arrivati dall’Ucraina a seguito del conflitto bellico.

Il Consiglio comunale ha inoltre votato, nell’anno, il Regolamento per il benessere e la tutela animale e il Comune ha organizzato il corso base di patentino per conduttori di cani riconosciuto dal Ministero, in collaborazione con Asur, Università di Camerino e liberi professionisti esperti nel settore. Sono state inoltre promosse le serate informative sull’igiene urbana veterinaria presso la sede CEA nel parco di Fontescodella e il Comune ha aderito, su base volontaria, al piano nazionale di monitoraggio delle arbovirosi. L’Assessorato ha inoltre avviato il progetto di realizzazione e riqualificazione degli sgambatoi sul territorio comunale (Le Vergini, via Capuzi, Piediripa, Sforzacosta e Fontescodella). È stato anche pubblicato il bando per la gestione del canile comunale ed è stato approvato in Giunta il piano antenne.

Nel quartiere Le Vergini, grazie all’iniziativa promossa da Estra che rientra nel progetto Mosaico Verde, si è provveduto a un intervento di forestazione con la messa a dimora di mille piante ed è stato inoltre avviato il progetto relativo alle comunità energetiche con l’emanazione del relativo bando che permetterà di ottenere benefici ambientali, economici e sociali.

In merito al trasporto pubblico locale, il Comune, insieme ad Apm, Provincia e Polizia locale, ha creato un gruppo di lavoro con l’obiettivo di relazionare in modo dettagliato il servizio e comprendere dove poter intervenire per incentivarlo. Inoltre, dal primo novembre, è entrata in vigore la rimodulazione del nuovo piano di sosta.

Sul fronte della Attività Produttive e dello Sviluppo Economico, sono state molteplici le iniziative organizzate in città nel 2022: tra queste la mostra dei fiori in corso Cairoli, quelle relative a Città di Macerata in Festa – che ha dato vita anche al nuovo format dell’Aperitivo Macerata Città, rivolto a tutti gli operatori che vogliono promuovere l’accoglienza turistica -, la seconda edizione di Tipicità Evo, i mercatini di Natale e le giornate di shopping promosse grazie alla collaborazione con gli esercizi commerciali, la Pro loco Macerata e la Croce Rossa. A ciò si aggiunge la collaborazione con l’Ufficio Cultura per il coinvolgimento dei commercianti in merito al progetto “Negozio Amico dei Bambini e della Bambine”. Sono in via di definizione, per il prossimo anno, nuovi mercati e fiere in piazza Mazzini e uno studio progettuale per un gemellaggio con città dell’Emilia Romagna e della Toscana, sui temi del cibo e del territorio, per promuovere Macerata come “Città del Gusto”. Importante il lavoro anche sul fronte dell’individuazione dei fondi Por regionali per incentivare e potenziare il commercio cittadino.

È stato poi presentato il Centro Commerciale Naturale “Le Casette” di corso Cairoli, promosso in collaborazione con Confcommercio Marche Centrali, ed è stato finanziato anche il progetto relativo al centro commerciale naturale di Corso Cavour, contraddistinto da una nuova progettualità. L’Amministrazione ha anche promosso un’ordinanza apposita per la pulizia e il decoro delle vetrine sfitte dei locali commerciali.

Il Comune ha inoltre partecipato al bando Pnrr per il mercato agroalimentare di Piediripa, un investimento importante – in attesa di finanziamento – che permetterà di valorizzare la tracciabilità dei prodotti, la digitalizzazione e l’autonomia energetica di tutta la città.

SPORT, EVENTI E TURISMO – L’anno di Macerata Città Europea dello Sport, titolo assegnato dall’Associazione Europea Aces, è stato segnato da una fervida attività che ha fortemente animato il programma degli eventi cittadini, già di per sé prestigioso, con rassegne e festival di caratura nazionale e internazionale con nomi prestigiosi e affollate iniziative legate allo sport e al turismo sportivo.

Tra gli eventi sportivi promossi dall’Assessorato allo Sport, Eventi, Turismo e Comunicazione guidato dall’assessore Riccardo Sacchi, in collaborazione con gli Enti e le associazioni cittadine, ci sono i Campionati Italiani Indoor Para Archery, la Stramacerata, lo Stage della Nazionale di nuoto FSSI in preparazione delle Deaflympics, il Corso per allenatore giovani calciatori, la Festa dello sport e il Karting in Piazza, il Trofeo Italiano Touch Rugby, i Campionati Italiani Scherma Paralimpica 2022 con diretta televisiva quotidiana su RAI Sport, la Giornata Nazionale dello Sport e il Campionato minibasket. E poi ancora il Trofeo Nazionale di Padel Open – Trofeo Macerata Città Europea dello Sport, la Tavola Rotonda “Gran Galà” del Calcio, la Clementoni Cup Torneo Primi Calci Macerata, l’evento “Regalati un Sorriso” con la Nazionale Attori e l’appuntamento “Sport e Giovani inclusione e occupazione”. Spazio anche al Festival del Basket, alla Gara Nazionale di Corsa su strada, alla Mostra fotografica per i 100 anni dalla nascita della Maceratese, al Raduno di 500 e derivate, ai Campionati Italiani Seniores Scacchi, all’evento Nazionale Fidal Nordic Walking e al 7° Torneo Sforzacosta.

Numerosi sono stati i grandi eventi che hanno riempito la città, con numeri che, a livello turistico, hanno superato quelli pre-pandemia, a partire dalle Audizioni tra febbraio e marzo fino alle serate finali di Musicultura a giugno all’Arena Sferisterio (oltre ai cantautori in gara, i Litfiba, Angelo Branduardi, Manuel Agnelli, Ditonellapiaga, Ilaria Pilar Patassini, Gianluca Grignani ed Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra) con gli appuntamenti della Controra ad animare le piazze di Macerata. E poi Presente Liberale, l’undicesima edizione di Macerata Racconta, Sferisterio Live – che ha registrato oltre 12mila presenze – con i concerti di Steve Vai, The Smile, Carmen Consoli, Drusilla, Francesco Gabbani e Pink Floyd Legend. E ancora il ventottesimo Festival Internazionale del Folklore, la quattordicesima edizione di Sibillini e Dintorni. Spazio anche alla ventitreesima edizione di Artemigrante Festival di circo contemporaneo e teatro di strada, Overtime Festival che quest’anno ha visto la presenza di Roberto Mancini, Pierluigi Pardo, Federico Buffa, Francesco Pannofino e decine di ospiti legati al mondo dello sport e il Premio Maurizio Mattei. Senza dimenticare gli appuntamenti di comprovata tradizione turistica che hanno connotato questo 2022 come la trentaduesima edizione del Carnevale Maceratese, gli appuntamenti per le Festività di San Giuliano e il cartellone di “Macerata per Natale 2022” che coinvolge la città dal 3 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023, senza dimenticare iniziative che hanno portato il pubblico verso la sensibilizzazione di tematiche come la digitalizzazione e i giovani (Villaggio Digitale) e la fibrosi cistica (nel caso dell’Evento “Heroes” al Teatro Lauro Rossi).

A ciò si aggiunge il finanziamento concesso dalla Regione Marche di 150mila euro per i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali nell’ambito dell’ottenimento del titolo di Macerata Città Europea dello Sport 2022. Tra gli interventi, è prevista la costruzione di un nuovo campo da rugby, sono stati riqualificati la pista di pattinaggio di Collevario e l’impianto da basket di largo Pascoli. Saranno interessati da interventi di manutenzione anche gli impianti sportivi di baseball e softball mentre presso i giardini Diaz è stata realizzata una struttura di calisthenics. Sarà sistemato il campo di bocce di Collevario e sono previsti interventi di manutenzione straordinaria per lo stadio Helvia Recina. Macerata si è aggiudicata inoltre 1,5 milioni di euro grazie al bando ministeriale relativo al Pnrr “Sport e Inclusione Sociale” per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente di arti marziali e scherma a Piediripa.

BILANCIO E SOCIETÀ PARTECIPATE – Per quanto riguarda il Bilancio, delega dell’assessore Oriana Piccioni, nel corso del 2022 è stato redatto – e approvato il Consiglio comunale, con parere favorevole dei Revisori – il Rendiconto 2021 con un avanzo di bilancio di oltre 1.660.000 euro con assorbimento totale del disavanzo tecnico 2014 e con un avanzo residuo di 330mila euro da utilizzare per 280mila euro per le utenze 2022 e per 50mila euro per il fondo dedicato alle società partecipate. È stato presentato, inoltre, il bilancio Consolidato 2021 e tre variazioni di bilancio oltre al Dup (Documento Unico di Programmazione).

In merito alla delega alle Società Partecipate, il Comune ha partecipato alle varie assemblee e approvato i rispettivi bilanci del 2020 oltre ad aver approvato in Consiglio comunale l’atto di revisione 2021. Si è inoltre partecipato alle assemblee di Apm, Cosmari, Smea e Centro Agroalimentare Cemaco per l’approvazione dei bilanci 2021. Il Comune ha inoltre preso parte a diverse riunioni di valutazione delle tematiche societarie con particolare riguardo al percorso di aggregazione del settore idrico per la partecipata Apm finalizzato alla formazione del Gestore Unico del settore idrico e ha partecipato alle assemblee Ato e Ato3. Durante le assemblee Cosmari, il Comune ha partecipato alla discussione relativa al Biodigestore e al trattamento dei rifiuti in considerazione di nuove prospettive per il loro trattamento.

In questi due anni, l’Amministrazione ha anche provveduto a effettuare importanti interventi di revisione delle partecipate come l’approvazione della delibera di uscita da Meridiana per carenza dei requisiti come previsto dal Tusp mentre è stata sciolta l’Istituzione Macerata Cultura che era stata più volte segnalata dai Revisioni, in passato, come non in linea con la normativa Tuel. Attraverso una serie di incontri è stata avviata la chiusura della liquidazione del Centro Agroalimentare che ha portato poi alla delibera di Consiglio comunale che autorizzava il passaggio dei diritti di proprietà del terreno. Stesso iter per la Smea che ha venduto l’ultimo cespite di proprietà alla società Agrifoglia, atto che consente di avviare la chiusura della liquidità.

VERDE, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE – Per quanto riguarda la delega alla Sicurezza e Polizia locale dell’assessore Paolo Renna, il corpo di Polizia locale di Macerata, nell’anno 2022, è stato incrementato con l’assunzione di un sostituto commissario arrivando così a 36 unità e gli agenti hanno seguito oltre 1.500 ore di corsi di aggiornamento. In relazione ai sistemi di videosorveglianza presenti in città, le dotazioni sono complessivamente 173 di cui 49 Ocr, 123 di osservazione e una mobile (nell’anno sono stati rilevati 33 incidenti stradali con il solo ausilio del sistema di videosorveglianza).

Per quanto riguarda il settore del commercio sono stati effettuati, complessivamente, 585 controlli per un totale di 53 violazioni accertate mentre sono stati 2.738 gli accertamenti anagrafici eseguiti. Le violazioni complessive al Codice della Strada sono state 13.312 mentre 154 le violazioni a ordinanze o regolamenti comunali.

Attraverso il progetto “Scuole Sicure” si è proceduto a una sistematica attività di controllo per il contrasto alle sostanze stupefacenti nelle aree sensibili della città e in prossimità degli istituti scolastici. Nel 2022 sono state 11 le attività di controllo effettuate, in parte, con il coordinamento della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza. A luglio, nell’area di Piediripa, la Polizia locale ha arrestato un cittadino di origine nigeriana, residente a Montegranaro, trovato in possesso di 11 ovuli di eroina; l’attività, oltre che a dare lustro e autorevolezza a tutto il Corpo di Polizia Locale, ha avuto un ruolo di deterrenza e prevenzione in tutto il quartiere.

In relazione ai controlli relativi alla movida, sono stati attenzionati alcuni locali oggetto di sistematiche segnalazione; in particolare nell’area dei Giardini Diaz l’attenzione è massima onde evitare qualsiasi forma di devianza giovanile anche a tutela di tutti i residenti dell’area.

Per quanto riguarda la viabilità infortunistica, al 14 novembre sono stati rilevati 258 incidenti stradali di cui 136 con feriti e uno mortale mentre sono stati 1.605 i veicoli controllati durante i servizi di polizia stradale (tra le sanzioni principali rilevate ci sono la guida in stato di ebrezza, il danneggiamento, l’oltraggio a pubblico ufficiale). Sotto il profilo della tutela ambientale, sono state rilevate 103 violazioni in materia di rifiuti, raccolta differenziata e controllo dei sacchetti con l’ausilio della specifica telecamera, mentre sotto il profilo della sicurezza urbana, al 10 novembre, sono 85 i cantieri aperti in città di cui 21 in centro storico.

Macerata ha, inoltre, ospitato le due giornate di corsi di aggiornamento della Polizia locale promossi dalla Regione Marche e incentrate al DPR 309/90 e alle nuove regole introdotte dal decreto Minniti.

Sul fronte della Protezione civile si sono affrontate le varie allerte meteo, l’emergenza alluvione Marche, il terremoto del 9 novembre, l’organizzazione del centro vaccinale, la ricerca di varie persone scomparse e, in ultimo, l’incendio in una azienda di Casette Verdini. L’Amministrazione ha anche promosso la campagna “Io non rischio” relativa alle buone pratiche di comportamento in caso di emergenze e calamità. I gruppi cittadini di Protezione civile hanno poi partecipato ai vari corsi di formazione promossi dalla Regione Marche.

Per quanto riguarda il Verde Pubblico, gli Uffici gestiscono il censimento e la valutazione di stabilità delle alberature comunali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 63 del 10 marzo 2020 – Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde; l’attività si divide tra manutenzione della vegetazione erbacea e arbustiva, manutenzione della vegetazione arborea e manutenzione delle strutture ludico-ricreative.

In merito alla manutenzione delle aree verdi ruderali e residuali, sono cinque gli interventi di taglio previsti durante l’anno e lo stesso vale per le aree di maggiore utenza e dove sono installate attrezzature ludico-ricreative. Sono invece previsti tre interventi nelle aree a elevata meccanizzazione, quattro per le pertinenze scolastiche e cinque presso il cimitero; in questi casi sono ditte esterne a occuparsi degli interventi. Per le operazioni che interessano il verde di arredo, e quindi prossimo al centro storico e ai viali, queste vengono eseguite dagli operatori comunali. Nel 2022, di particolare rilievo, sono state le manutenzioni delle attrezzature ludico-ricreative a causa di azioni vandaliche. Complessivamente, durante l’anno, sono stati manutenuti circa 990mila metri quadri di verde pubblico.

Tra gli interventi principali del settore Verde Pubblico, sono state eseguite operazioni di bonifica delle processionarie, asportazione di residui di alberi a seguito del maltempo, abbattimento di pioppi cipressini ammalorati, spalcatura di alberi in prossimità agli istituti scolastici e alla segnaletica stradale e potatura di quelli che insistono negli impianti sportivi comunali oltre ai lavori di decespugliamento, alla ripulitura periodica del fondo delle fontane comunali e al rifacimento di diverse staccionate in vari parchi e zone della città. A questo si aggiungono gli interventi di piantumazione promossi dall’Amministrazione comunale.

URBANISTICA – Per quanto riguarda il settore dell’Urbanistica del Sue (Sportello Unico dell’Edilizia) e del Suap (Sportello Unico Attività Produttive di rilevanza urbanistica), delega dell’assessore Silvano Iommi, sono state istruite, nel corso dell’anno, circa 22 varianti al Prg. Tra queste, quelle che hanno concluso o stanno concludendo l’iter burocratico sono: la ridefinizione delle zone residenziali finalizzata sia all’aggiornamento cartografico del Prg che all’ampliamento della platea dei beneficiari dei vari Bonus fiscali per il risparmio energetico e il rifacimento delle facciate; la rimodulazione degli adempimenti temporali e oneri convenzionali relativi alle lottizzazioni del Piano Casa comunale rimaste sospese o incagliate a causa della crisi economica generale e del settore in particolare; la riduzione del 22% degli oneri di urbanizzazione e la semplificazione del Piano di recupero dei Salesiani.

Tra gli iter delle varianti principali in corso di completamento ci sono: la variante dell’area in via Giuliozzi (cambio di destinazione dell’ex sede CGA – già complesso scolastico – da zona direzionale a residenziale); la variante per il cambio di destinazione dell’ex sede Enel a zona residenziale in via Roma; le varianti relative alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area ex Cus di via Valerio e la realizzazione del nuovo Centro Sportivo Universitario in viale Indipendenza e il piano di lottizzazione pl VII Piediripa comportante la variante al PRG (fase istruttoria).

Completato l’iter istruttorio preliminare (scoping e screening) per la variante denominata “Belvedere Leopardi” finalizzata alla riduzione del traffico e della sosta in centro storico con l’abbattimento dell’inquinamento acustico e atmosferico, alla dotazione di circa 300 stalli-auto in struttura polifunzionale a sostegno delle politiche di rilancio complessivo (funzionale e simbolico) del centro storico stesso, alla piazza-belvedere in copertura pedonale attrezzata e a raso con viale Leopardi per la valorizzazione paesaggistica del luogo, al ripristino del mercato ortofrutticolo di vicinato destinando a ciò un livello della struttura polivalente e, infine, alle connessioni pedonali a monte con il centro storico e a valle con il “parco naturale/culturale delle fonti periurbane”. Approvata anche la variante per consentire l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco.

Approvata, in linea tecnica, la complessa opera di sostegno stradale e consolidamento della relativa scarpata di via Maffeo Pantaleoni, strettamente connessa alla demolizione e ricostruzione post-sisma dei condomini coinvolti per un totale di 450 alloggi.

Relativamente all’attività interna all’Ufficio Urbanistica, è stata effettuata una ricognizione e conseguente digitalizzazione su Gis dei piani attuativi in vigore previsti dal PRG ed è stato effettuato l’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica in coerenza con le varianti urbanistiche già approvate. È, inoltre, in corso di consultazione presso gli stakeholders, le forze sociali e politiche la bozza del nuovo Regolamento Edilizio aggiornato sulla base del regolamento regionale tipo.

Proseguono, inoltre, gli iter di realizzazione dei progetti finanziati con i bandi Pinqua e Rigenerazione Urbana. Nel primo caso, è in fase di completamento il progetto definitivo del recupero della facciata dell’ex chiesupola di “Santa Maria in Torresana” (nota sin dal XII sec.) da trasformare in edicola votiva incastonata in una nuova struttura vetrata da adibire a Casa del Parco e Museo Iconografico della storia urbana della città. Sono in corso la progettazione definitiva del recupero della Fonte di Santa Maria Maddalena come luogo di socializzazione e quella relativa al restauro e alla riapertura della grotta sotterranea aperta sul retro dell’Ecobar. È stata programmata la progettazione del “laboratorio colture autoctone” e sono in corso le progettazioni interne relative alle attrezzature sportive all’aperto. È stato assegnato l’incarico di progettazione degli edifici ed è in corso la compravendita dell’area per quanto riguarda la realizzazione degli alloggi ERP sull’area ex CUS in via Valerio ed è in fase di progettazione preliminare l’intervento che prevede collegamenti in quota e/o in sottopasso dei vari segmenti ciclopedonali di Fontescodella.

Per quanto riguarda il bando Rigenerazione Urbana, è in corso la progettazione interna relativa al recupero dell’ex chiesa di San Rocco da destinare a centro di incontro giovanile ed è in corso la progettazione definitiva – all’attenzione della Soprintendenza – dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello Sferisterio riguardante l’impermeabilizzazione delle gradinate, la rifunzionalizzazione degli scarichi orizzontali e verticali, il restauro degli infissi lingnei, il restauro e la pulizia della zoccolatura esterna, il restyling degli accessi del sottopasso di collegamento con lo Sferisterio e l’adeguamento dell’impianto elettrico del “corridoio innocenziano” e dei vari ordini di palchi. È in corso la progettazione definitiva esterna che prevede il restauro del lato est dell’ex chiostro di San Lorenzo mentre è concluso il progetto definitivo – inviato alla Soprintendenza – di piazza Li Madou (oggi Donatori del Sangue); a breve è previsto l’avvio della procedura di gara. È in corso di affidamento la progettazione definitiva interna per la valorizzazione di piazza San Giovanni che consiste nell’apertura dell’”oculo della cultura” e nella relativa rimessa a vista dell’antica cisterna sotterranea. È in via di completamento la progettazione definitiva di Fonte Agliana mentre è stato consegnato il progetto definitivo e seguirà l’avvio della procedura di gara per il restauro e la ricostruzione della Fonte Pozzo del Mercato. È stata sottoscritta la convenzione tra i proprietari prospicenti ed è in corso il progetto definitivo relativo alla riapertura parziale dell’antico passaggio dell’Oratorio filippino (ex negozio Pietrarelli) mentre è in corso la progettazione definitiva, in accordo con la Soprintendenza, delle opere per il superamento delle barriere architettoniche nel sottopasso di piazza Garibaldi.

POLITICHE SOCIALI – Sulle Politiche Sociali, delega del vice sindaco e assessore Francesca D’Alessandro, nel 2022 l’Amministrazione, per quanto riguarda la parte della programmazione, della progettazione sociale e delle politiche abitative, ha assegnato, presso il quartiere di Collevario, 15 alloggi di edilizia sperimentale e 26 alloggi di edilizia residenziale pubblica (per un totale di 98 persone coinvolte) agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva del bando 2019.

Per il bando relativo al fondo a sostegno della locazione sono arrivate invece 538 domande e sono pervenute 226 domande (di cui 208 ammissibili) per il bando delle case popolari la cui graduatoria provvisoria è stata approvata alcuni giorni fa. È ancora aperto, fino al 20 gennaio 2023, il bando per morosità incolpevole.

Nel 2022 sono stati circa 6800 i contatti arrivati all’ufficio UPS (Ufficio di Promozione Sociale) – erano 2mila lo scorso anno – che rappresenta il punto di accesso alla rete dei servizi alla persona e alle famiglie e svolge funzioni di accoglienza, ascolto, orientamento e accompagnamento. In stretta sinergia con l’UPS si sviluppa anche il lavoro dell’Ambito Territoriale Sociale 15 in merito all’attività informativa, all’orientamento sui servizi socio-sanitari, all’elaborazione dei piani assistenziali individualizzati per l’assegno di cura (80 ne hanno beneficiato grazie all’ultimo bando per un totale di 99 richieste).

Dall’ottobre 2021 al marzo 2022, gli Uffici hanno erogato contributi per un totale di oltre 162mila euro come fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione (478 buoni spesa e 120 per pagamento utenze). Sono stati 57 i contributi economici erogati ai nuclei familiari indigenti.

In merito all’area della terza e quarta età, è stata promossa la stipula della convenzione tra Comune e IRCR per la gestione del progetto “Insieme per la terza età” che mira al supporto e all’orientamento sui servizi socio-assistenziali. Gli Uffici seguono 45 casi per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) che favorisce la permanenza del soggetto nel proprio ambiente di vita sociale e familiare.

Sono 15 i beneficiari dell’affido di supporto e in convivenza che permette agli anziani di poter contare sul sostegno di un “affidatario”, afferente alla propria rete informale, per le attività quotidiane. Sono 21 i beneficiari dell’integrazione retta in strutture residenziali, 15 per le cura intermedie e 20 le persone che beneficiano del sussidio di supporto per anziani fragili.

Dieci sono i casi presi in carico e che offrono sostegno alla persona non autosufficiente per i quali viene promosso un servizio integrato tra Comune, Ats 15 e Ircr; l’obiettivo è migliorare l’orientamento e l’accompagnamento degli anziani e dei loro familiari. Sono state poi promosse le iniziative socio-ricreative come il soggiorno mare e quello in montagna presso le terme di Sarnano per un totale di 96 partecipanti. Sono stati 250 i partecipanti dei percorsi enogastronomici di Tourgustando mentre sono 163 gli orti sociali per anziani e per famiglie ubicati nell’area di proprietà comunale di Fontezucca.

Tra le proposte progettuali promosse durante l’anno ci sono “Attivi si nasce”, “Protetti insieme”, “PRINS – Pronto Intervento Sociale” e “Le Nostre Storie”.

Sul fronte dell’area famiglia, infanzia e adolescenza e dell’area sicurezza sociale, sono 120 i minori e le relative famiglie in carico al Comune di Macerata su mandato del Tribunale per i Minori e del Tribunale Ordinario, 62 le inchieste socio ambientali sui nuclei familiari di minori richieste dalla Procura della Repubblica, 53 le famiglie che hanno il servizio di assistenza domiciliare, 3 le famiglie (per 10 minori) che hanno sussidi economici mensili in quanto in difficoltà, 28 i minori allontanati dalla famiglia di origine e collocati presso idonee strutture educative, 22 i minori in affidamento a parenti entro il quarto grado e 37 i minori stranieri non accompagnati in carico. Sono 27 i nuclei familiari oggetto di violenza di genere, 83 tra nuclei e persone vulnerabili (presi in carico dagli Uffici e con quali vengono avviati progetti di prevenzione) e 10 i beneficiari dello sportello per l’elaborazione del lutto. Sono 55 i partecipanti ai pomeriggi in quartiere 7×7, 147 i beneficiari dell’estate in quartiere 7×7 e 20 i bambini che partecipano al progetto “Tutti per uno”.

Dal mese di agosto 2022, inoltre, è stato istituito il servizio di reperibilità 7/7 giorni (24h su 24) per rispondere alle emergenze di collocamento dei minori da soli o con uno dei due genitori in caso di violenza intrafamiliare. Da evidenziare la costante e importante collaborazione continua con i Servizi specialistici (DSM, MMG, STDP) e con il terzo settore.

Il Servizio è stato interessato anche dalla realizzazione, in collaborazione con l’Ufficio Europa, di progetti per il reperimento di fondi da bandi nazionali o europei. Nel 2022 sono stati realizzati: Fami.glie a colori, Epic, Work in Progress, Famiglie solidali, Emporio Solidale, SOS Famiglia, G.O.A.L.S., Pomeriggi in quartiere 7×7, Tempi Supplementari, CineGiovani, Centri Estivi Estate in quartiere 7×7, Tutti x uno 2022, Attenzione Giovani in Corso, Servizio Civile, Con.te.sto, Sportello “Il Portale”, Un’Emozione a colori e Come un’ancora, Sportello lutto e InclusivOpera. Durante l’anno sono stati poi organizzati il Festival della Famiglia e Social Festival.

Per quanto riguarda l’Area Disabilità e Salute Mentale, sono 15 gli utenti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare, 15 del servizio di assistenza educativa domiciliare, 110 del contributo per disabilità gravissima e cinque gli utenti delle comunità alloggio per persone con disturbi psichiatrici. In merito ai servizi volti all’integrazione sociale, 23 sono stati gli utenti del servizio interpretariato per i non udenti, 34 di quello di accompagnamento per i non vedenti, 8 gli utenti che usufruiscono dell’assistenza scolastica alla comunicazione, 9 del trasporto disabili mentre 35 sono stati i tirocini di inclusione sociale. In relazione agli interventi per il sostegno economico, sono stati erogati 13 sussidi mensili mentre nove utenti frequentano i centri diurni socio-riabilitativi. Sono 161 gli alunni con disabilità che usufruiscono dell’assistenza all’autonomia, 15 adolescenti con disabilità hanno preso parte al centro diurno “Ci sono anch’io” mentre quattro sono stati i volontari del Servizio Civile che hanno affiancato persone con disabilità in diverse attività. Numerose sono state le iniziative, promosse insieme alle associazioni del territorio, per l’inclusione.

Infine sono state erogate 8 borse di studio e 110 ore di mediazione linguistico culturale mentre sono stati promossi sette tirocini formativi curriculari e, per i centri estivi, sono stati erogati contributi a 15 gestori locali per un importo di oltre 21mila euro e a 116 famiglie per un importo di oltre 16mila euro. Sono infine stati erogati oltre 78mila euro a favore di 15 beneficiari per il superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico.

A ciò si aggiungono i fondi, destinati in base ai criteri di ripartizione stabiliti dal Ministero, che l’Ambito Territoriale Sociale 15 si è aggiudicato con la partecipazione ai bandi del PNRR; gli ambiti provinciali hanno promosso un grande lavoro di squadra, coesione, collaborazione e sinergia riuscendo a ottenere tutti i finanziamenti. All’ATS15 sono stati destinati oltre 2 milioni e 350mila euro per vari interventi: sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie, autonomia degli anziani non autosufficienti, rafforzamento dei servizi sociali domiciliari, percorsi di autonomia per persone con disabilità e potenziamento del servizio di housing first.