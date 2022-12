STRADA MATTEI-LA PIEVE - Il comitato interministeriale si riunirà ufficialmente il 27 dicembre, oggi riunione di preparazione con amministratori e tecnici degli enti coinvolti. La soddisfazione dell'assessore regionale

Intervalliva di Macerata, approvato il progetto di un’opera attesa da anni: la famosa Mattei-La Pieve. A darne notizia è l’assessore regionale Francesco Baldelli. «Passo dopo passo – rileva l’amministratore regionale – ci avviciniamo al completamento della Quadrilatero, un’infrastruttura che ha prodotto uno scatto decisivo allo sviluppo socioeconomico delle province di Macerata e Ancona, oltre a rappresentare un modello di riferimento per le altre direttrici a nord e a sud delle Marche, dalla Fano Grosseto alla Salaria, da unire con la Pedemontana ed il sistema di intervallive in parallelo all’A14».

Baldelli ricorda la Quadrilatero e il pensiero corre ai tempi dell’allora viceministro Mario Baldassarri che riuscì – alcuni decenni fa – a realizzare la superstrada Civitanova -Foligno rompendo un isolamento secolare, ma non riuscì a piegare la protervia del centrosinistra maceratese allora di Governo che bocciò la proposta di Baldassarri di inserire l’intervalliva di Macerata nel progetto Quadrilatero con il risultato (il nulla) che è ancora oggi ben visibile. Aggiunge Baldelli: « Oggi, ai lavori preparatori per la riunione del Cipess fissata per martedì 27 dicembre, quale assessore alle Infrastrutture ho avuto l’onore di rappresentare la Regione Marche in un appuntamento importante per un’opera attesa da anni: l’approvazione del progetto esecutivo della “Intervalliva di Macerata”, un’opera che collega la 77 Civitanova Marche-Foligno al capoluogo di provincia. E’ un tracciato funzionale sia alla viabilità legata al nuovo ospedale cittadino, previsto in località “La Pieve”, sia ai collegamenti con la vallata del Potenza, ove vedrà alla luce il casello autostradale tra Porto Potenza Picena e Porto Recanati. 83,4 milioni di euro per realizzare i due lotti previsti dal progetto: il primo, dallo Svincolo Campogiano sulla 77 fino al bivio de La Pieve; il secondo, da da detto bivio fino a Via Mattei. Contrade e località che i maceratesi conoscono molto bene, soprattutto per le problematiche legate all’accesso al capoluogo e ai collegamenti tra le valli del Chienti e del Potenza. Ma ora l’attesa sta per finire».