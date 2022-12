MACERATA - La replica dell'assessore agli Eventi che spiega anche i motivi del dietrofront: «Non siamo certo noi i radical chic, ma ascoltiamo quello che ci chiede la gente. Il cartellone natalizio ha funzionato alla grande, nonostante un utilizzo ridotto e oculato di risorse pubbliche»

«La nostra amministrazione dimostra ancora una volta di essere attenta alla sensibilità e alle sollecitazioni dei cittadini». Sono le parole di Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi al Comune di Macerata, dopo il dietrofront dell’amministrazione che questa sera ha deciso che il Capodanno in piazza della Libertà si farà in sinergia con la Pro loco di Macerata e i commercianti del centro storico che si accolleranno costi e responsabilità (leggi l’articolo). Sacchi aveva detto ieri che non c’erano i presupposti per organizzare il Capodanno ricevendo l’attacco di Stefania Monteverde, ex assessore alla Cultura (leggi l’articolo).

«La consigliera Monteverde – risponde Sacchi – oltre ad aver perso una preziosa occasione per tacere, poteva cogliere l’occasione per riflettere sui ventennali fallimenti e figuracce della propria coalizione. Invece oggi strumentalizza l’organizzazione di un cartellone natalizio che ha portato a Macerata una rilevante quantità di persone e per di più con un utilizzo ridotto e oculato di risorse pubbliche, con evidente e positivo ritorno in termini di incoming nonché di ricadute economiche e di immagine per la città.

L’autobiografico riferimento della consigliera ai ‘palazzi’ deriva verosimilmente dalle assidue frequentazioni e dall’humus radical chic della medesima che in tali ambienti e nei ‘salotti buoni’ è palesemente innervata.

Stia tranquilla, noi siamo e saremo sempre dalla parte dei cittadini e delle loro reali esigenze e per quanto riguarda gli eventi da noi organizzati, assai spesso con il gradimento popolare, sono e saranno sempre sobrie, di qualità e buongusto.

Ad ogni buon conto, al netto del nervoso e scomposto intervento della consigliera Monteverde, siamo ancora in attesa, da quasi 5 anni, di sue dichiarazioni di sdegno e dissociazione riguardo a feste di piazza con manichini a testa in giù presi a bastonate. Da inguaribili ottimisti, per il nuovo anno confidiamo ancora in un opportuno ravvedimento».

(a. p.)