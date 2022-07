Leombruni lascia la lista di Parcaroli

e passa a Fratelli d’Italia:

«Nelle civiche manca la struttura»

MACERATA - La consigliera lo ha comunicato al sindaco: «Non ci sono stati problemi». Il capogruppo di FdI, Piefrancesco Castiglioni: «Nella lista del sindaco sono un po' come l'ex premier Draghi, pensano la politica sia il male estremo»

di Luca Patrassi

Fratelli d’Italia passa a cinque consiglieri comunali, la lista civica collegata al primo cittadino Sandro Parcaroli scende a tre componenti mentre restano invariati i numeri degli altri gruppi di maggioranza, vale a dire Lega con nove consiglieri, Forza Italia con due e Udc con uno.

Il piccolo sisma dell’estate 2022, in questa siccità locale anche di azione politica, arriva con la notizia del passaggio della consigliera comunale Romina Leombruni dal gruppo Parcaroli a quello di Fratelli d’Italia. La novità era nell’aria da un po’ ed è stata ufficializzata da poco, Leombruni ha comunicato al suo gruppo la decisione di passare a Fratelli d’Italia. La consigliera lascia il gruppo Parcaroli ma resta pur sempre nell’ambito della maggioranza di centrodestra e così oggi motiva la scelta: «Il motivo principale è perché ho capito che a me la politica piace – commenta Romina Leombruni a Cronache Maceratesi – Ero partita per essere partecipe, ma la politica fatta in una lista civica è più faticosa, siamo tutti esponenti della società civile e non c’è una struttura di supporto. Per il resto sono sempre stata simpatizzante di Fratelli d’Italia e dunque ho deciso di cambiare, la scelta è stata conseguente. Ho parlato con il sindaco e con il mio gruppo e non ci sono stati problemi di alcun tipo».

Rileva il capogruppo comunale di Fratelli d’Italia Pierfrancesco Castiglioni: «C’è una caratteristica nella lista di Parcaroli, sono poco politici, un po’ come il premier Draghi, pensano che la politica sia il male estremo mentre a Leombruni piace fare politica e le piace essere in un partito che discute di politica».

