I fatti salienti del 2020 raccontati mese per mese. L’anno che sarà ricordato come quello legato al Coronavirus, con i periodi di lockdown, le morti, i contagi, è stato caratterizzato anche da tanti altri fatti. E’ iniziato con una tragedia avvenuta il 9 gennaio con la morte del 16enne Mattia Perini, l’anno bisestile si è concluso con un omicidio avvenuto la vigilia di Natale a Montecassiano. Da Wuhan al vaccino, dalla cronaca alle notizie curiose, il 2020 è stato anche l’anno delle elezioni regionali e comunali a Macerata che hanno visto un cambio degli schieramenti al governo, passati dal centrosinistra al centrodestra. Questi giorni pubblicheremo 12 articoli, uno per ogni mese, per andare a ritroso e ripercorrere l’anno attraverso i link allegati.

MAGGIO – E’ il 27 maggio quando nel Covid center di Civitanova, l’astronave come l’ha ribattezzata il suo stesso ideatore Guido Bertolaso, arrivano i primi due pazienti. Si tratta di due pazienti trasferiti da Camerino.

Una partenza a rilento quella della mega struttura realizzata all’ex fiera che non arriverà a più di cinque pazienti ricoverati durante la prima ondata e che continuerà a tirarsi addosso polemiche e non solo anche per i ritardi dei lavori (l’apertura era stata annunciata diverse settimane prima). Tant’è che viene presentato anche un esposto in procura, tra i firmatari anche l’ex presidente del Consiglio di Civitanova Ivo Costamagna. Nell’esposto si fa riferimento all’ipotesi di reato di falso in atto pubblico. Quanto sia arrivato in ritardo il Covid center lo testimonia anche un altro dato: sempre il 27 è il primo giorno dopo tre mesi in cui non vengono registrati nuovi contagi nelle Marche.

Il 4 maggio era finito il lockdown iniziato a marzo e parte la cosiddetta Fase 2. Le persone tornano ad uscire di casa e piano piano nel giro di pochi giorni e con tutte le misure del caso, riaprono aziende, ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti, palestre. Insomma, piano piano si iniziano a riassaporare quelle abitudini a lungo sopite. Tanto per rendere l’idea, l’articolo sul via libera alla riapertura di parrucchiere e estetiste per il 14 è il più letto di Cronache Maceratesi, con oltre un milione di visualizzazioni. Dopo le simulazioni per le misure di sicurezza, le Marche furono la prima regione a riaprire in Italia. Nel frattempo, però, anche se inizia ad allentare la morsa a causa delle misure restrittive, il virus continua a mietere vittime.

Il 9 muore a Torrette dove era ricoverato l’appuntato dei carabinieri Federico La Rotonda in servizio a Macerata. Aveva 59 anni e lascia una moglie e un figlio. Mentre si scopre che un medico maceratese che vive a Londra, Alessandro Giardini, 46 anni, ha nel suo plasma viene trovato un valore di anticorpi 40 volte superiore alla media. In campo politico, infine, scossone in casa Lega a pochi mesi dalle elezioni. Il commissario regionale Paolo Arrigoni viene messo alla porta e al suo posto viene chiamato l’umbro Riccardo Augusto Marchetti per trainare il Carroccio verso la campagna elettorale.

(Gio. Def.)