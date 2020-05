IL BOLLETTINO del Gores - Sono 1.250 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore dai laboratori regionali, zero positivi riscontrati. Ceriscioli: «Una notizia che aspettavamo da mesi»

«In base alle previsioni effettuate negli studi interni si arriva per l’intera regione allo zero alternato dei casi tra il 25 e il 30 maggio, cioè un mese prima rispetto alle previsioni nazionali». Così disse il presidente Luca Ceriscioli il 20 aprile. E oggi, la conferma di quella previsione: zero nuovi casi positivi nelle Marche. Ad annunciarlo il Gores: 1.250 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore dai laboratori regionali e, finalmente, nessun nuovo contagio riscontrato, dato comunicato oggi nel consueto primo bollettino di giornata. Restano quindi 6.718 i contagiati in regione (1.117 nel Maceratese), su 63.173 test effettuati dall’inizio dell’emergenza, per un’incidenza complessiva del 10,63% (ieri 10,84%). Una replica, quella del governatore, che arrivò dopo le previsioni dell’Osservatorio nazionale sulla salute, che aveva indicato Marche e Lombardia come le regioni dove lo stop dei contagi sarebbe arrivato dopo rispetto alle altre, a fine giugno (leggi l’articolo). Sul suo profilo Facebook, Ceriscioli scrive: «Buona giornata a tutti! Cominciamo con la migliore notizia, che aspettavamo da mesi: oggi nelle Marche abbiamo zero, ripeto zero, positivi su 1250 analizzati nelle ultime 24 ore».

(Servizio in aggiornamento)