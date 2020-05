IL DECRETO firmato dal governatore Luca Ceriscioli è valido da oggi, ecco cosa prevede

Da oggi si possono raggiungere anche i comuni delle province confinanti con la nostra regione. E’ quanto stabilito da un nuovo decreto emanato ieri sera dal governatore Luca Ceriscioli.

Come già possibile in Friuli, Veneto ed Emilia Romagna anche per i residenti delle Marche, dunque, ora è possibile andare in un comune fuori regione, purché sia di una provincia confinante con la propria. «Previa comunicazione congiunta da parte dei presidenti delle Regioni, dei presidenti delle Province o dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai prefetti competenti – scritto nel decreto firmato da Ceriscioli – sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre Regioni». Per fare un esempio: i residenti nel Maceratese possono andare in provincia di Perugia, ma se volessero andare a Bologna dovrebbero presentare ancora un’autocertificazione.