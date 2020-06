IL BOLLETTINO del Gores - I contagi comunicati si riferiscono a quelli emersi ieri, manca l'ufficialità del quinto tampone. Nelle ultime 24 ore esaminati 777 test per le nuove diagnosi e 792 per il percorso guariti

Sono tutti nel Maceratese i quattro nuovi casi di coronavirus nelle Marche su 777 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. E in particolare sono quelli già registrati a Morrovalle, manca solo l’ufficialità per il quinto caso comunicato ieri dal sindaco. I contagiati in provincia salgono a 1.141. E’ quanto comunicato dal Gores nel primo bollettino di giornata. Continua a procedere come previsto dalla Regione la fase dello zero alternato, anche oggi quattro province su cinque quindi sono senza nuovi contagi. Oltre ai 777 tamponi del percorso nuove diagnosi, nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati altri 792 del percorso guariti. In totale, dunque, i casi in regione salgono a 6.768 su 75.604 tamponi esaminati fino ad oggi, un’incidenza di positivi che continua a scendere e pari al 8,95 % (ieri 9,03%).

(Servizio in aggiornamento)