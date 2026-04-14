Ora tocca a Palazzo Varano:
via libera al progetto di fattibilità,
sul piatto ci sono 3 milioni

VISSO - L'Ufficio speciale ricostruzione ha dato l'ok al piano per il miglioramento sismico. La sindaca Rosella Sensi: «Un passaggio fondamentale per la restituzione della nostra piazza»

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Palazzo Varano pre sisma

Palazzo Varano prima del sisma

L’Ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto di fattibilità tecnico‐economica per il miglioramento sismico di Palazzo Varano, edificio storico situato nel centro di Visso. L’approvazione è avvenuta con decreto del dirigente del Settore attuazione ordinanze speciali, a conclusione di un articolato iter tecnico e amministrativo.

L’intervento, finanziato per un importo complessivo di 3 milioni, riguarda uno degli edifici simbolo del cuore del borgo, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016. Palazzo Varano, risalente al XVI secolo e tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali, è stato infatti classificato inagibile a seguito dei danni strutturali riportati. «Con l’approvazione si compie un passaggio fondamentale verso l’avvio delle fasi successive, mirate alla realizzazione dei lavori – conferma il commissario straordinario Guido Castelli – l’intervento su Palazzo Varano si inserisce nel più ampio programma di ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, con l’obiettivo di restituire sicurezza e identità e vitalità a uno dei luoghi più rappresentativi».

Il progetto approvato punta al miglioramento sismico dell’intero edificio, con l’obiettivo di incrementare in modo significativo il livello di sicurezza strutturale, nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche e materiche del palazzo. Gli interventi previsti consentiranno il recupero dell’agibilità e la rifunzionalizzazione degli spazi, mantenendo inalterata la fisionomia dell’edificio e valorizzandone il ruolo urbano e sociale. Dal punto di vista tecnico, il progetto prevede operazioni mirate di consolidamento delle murature portanti, il rinforzo di volte e solai, la ricucitura delle lesioni più gravi, il miglioramento dei collegamenti strutturali e l’eliminazione dei meccanismi locali di collasso. Accanto agli interventi strutturali sono inoltre previsti il completo adeguamento degli impianti, il miglioramento dell’efficienza energetica e il superamento delle barriere architettoniche.

«Un passaggio fondamentale per la restituzione della nostra piazza, che è sempre stata una priorità assoluta di questa amministrazione, tradotta in azioni concrete sin dal nostro insediamento – commenta la sindaca Rosella Sensi – fin da subito, infatti, abbiamo avviato un lavoro coordinato con l’Ufficio tecnico comunale, l’Usr Marche e la Struttura commissariale, proprio per mettere in moto il percorso di rinascita della piazza e del cuore di Visso. Questo il motivo per cui i risultati iniziano già a vedersi con chiarezza. Siamo consapevoli che la piazza non sia soltanto uno spazio urbano, ma il luogo della socialità e il cuore di Visso, la Perla dei Sibillini che vogliamo far tornare a vivere. Mettere in sicurezza un edificio simbolo come Palazzo Varano significa restituire centralità al nostro borgo, nel pieno rispetto della storia e della sicurezza di cittadini e visitatori».

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