Scoperti 5 casi di persone contagiate dal Covid a Morrovalle. È stato possibile individuarli passando al setaccio tutti i contatti di casi indice positivi.

“La modalità di rilevamento dei casi positivi di Coronavirus messa in atto ormai da diverse settimane per il contenimento del contagio, con tamponi praticati a tutti i contatti di casi indice positivi, ha consentito oggi di individuare 5 casi di Covid nel Comune di Morrovalle – spiega il Gores – Il caso indice di Morrovalle era stato rilevato il 27 maggio e, in base ai contatti accertati, sono stati effettuati 19 tamponi. Si tratta di una ulteriore evidenza del funzionamento della macchina sanitaria regionale, che in questa fase pone in atto tutte le modalità disponibili per individuare ogni possibile fonte di diffusione del virus, garantendo livelli sempre più alti di sicurezza sanitaria. I 5 positivi rilevati oggi sono asintomatici e si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni”.