Marcello Veneziani a Civitanova per Filosofarte: sabato prossimo (18 aprile) alle 21, al Centro Civico del Gruppo Sportivo Fontespina, andrà in scena “Nietzsche e Marx si davano la mano”, una serata-spettacolo pensata per chi desidera comprendere il presente attraverso le idee – spesso scomode – di due tra i più influenti pensatori della storia: Friedrich Nietzsche e Karl Marx.

L’evento prende spunto dal libro “Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo” e propone un format coinvolgente, capace di rendere la filosofia accessibile e viva. Protagonista della serata sarà Marcello Veneziani, che dialogherà con Gianluca Crocetti, ideatore e presidente di Filosofarte.

Insieme affronteranno questioni centrali del nostro tempo: lavoro, libertà, giustizia sociale, crisi dell’Occidente e futuro delle nuove generazioni. Sono attesi il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. L’ingresso è gratuito.