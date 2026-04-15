Veneziani a Filosofarte,
sabato tra Nietzsche e Marx
CIVITANOVA - Sabato l'incontro alle 21 al centro civico di Fontespina
Marcello Veneziani a Civitanova per Filosofarte: sabato prossimo (18 aprile) alle 21, al Centro Civico del Gruppo Sportivo Fontespina, andrà in scena “Nietzsche e Marx si davano la mano”, una serata-spettacolo pensata per chi desidera comprendere il presente attraverso le idee – spesso scomode – di due tra i più influenti pensatori della storia: Friedrich Nietzsche e Karl Marx.
L’evento prende spunto dal libro “Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo” e propone un format coinvolgente, capace di rendere la filosofia accessibile e viva. Protagonista della serata sarà Marcello Veneziani, che dialogherà con Gianluca Crocetti, ideatore e presidente di Filosofarte.
Insieme affronteranno questioni centrali del nostro tempo: lavoro, libertà, giustizia sociale, crisi dell’Occidente e futuro delle nuove generazioni. Sono attesi il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. L’ingresso è gratuito.
Ode al sentiment che el cuor el sa
Oh, cosa che l’è bonna,
la se fa in frantumm in d’on soffià de vent,
ma per fàla nass, gh’è bisogna de on secol de mane callose,
de oeucc che guarden lontan,
de voeu che se pieghen in del silenzi.
In del mond che el corri come on can che el mord la soa ombra,
el cuor matùr el sent quell’attaccament quiet,
quell’amor che el tegna strett i coss che amom:
la cà veccia, la tavola imbandida,
el campan che el sona in del tramont,
el visagg del nonn che el conta la storia antica.
No gh’è dirit de sbregà l’eredità,
quella roba che l’è vegnuda prima de nù,
che l’ha fat el noster visagg e el noster paes.
Se deve piegass, con pazienza de monaca,
a la vos de l’ordine che el parla bass,
come l’aqua che la fila in del foss.
La bellezza la scappa via,
perché vivom come se la fudess on strasc,
on orpèll che se pò buttà via.
E inveze la sta lì, delicada come on vel,
in del sguard de on madonnin de legn,
in del profum del fien taglià de fresch,
in del gest del babbo che el tegna la porta averta.
Gh’è chi el guarda la soa cà e el la ved nemis,
chi el disprezza i so mur e i so usanz,
e el cerca el lontan, el divers, come se el fuss on paradìs.
Ma el ver amor el nasce de chi,
de quell’oikophilia che la te fa sentì a cà,
che la te fa recognoss el to post in del mond,
senza vergogna, senza colpa.
No l’è rabbia che la strilla,
no l’è liber che el corre senza brìa.
L’è on amor per quel che gh’è adess,
per la famìa che la tegna insemma,
per la patria che la te dà on nom,
per la religion che la te fa alzà i oeucc al ciel,
per i piccol platoon, i compagn de strada,
i vicin che i se dan ona man.
La società la l’è come on albor:
no la se fa coi martell e coi progetton grand,
ma coi radis che i se intreccen sota terra,
coi fogli che i se moven insemma al vent.
La persona la se fa granda dent in di ligam,
in del matrimoni, in del paes,
in del fil de la memoria che el passa de man in man.
Voeuri conservà, e tramandà,
quella cultura che la met in del center la bellezza,
el sacr, el sentiment de appartenegh.
Voeuri on mond dove la gent la se sent a cà,
no forestiera in del so terren,
no colpevol per aver vivù.
I ges che i se alzzen in del ciel,
i paesagg che i te fan sospirà,
i costumm che i te dan on ritm al dì,
l’arte che la dà on visagg uman al mond:
tutt quell che avom creà de mej,
che l’è fragil come on fior,
ma etern se el se tegn in del coeur.
Oh, che el vent del nichilism no el porta via tutt,
che el cuor el torna a amà quel che l’ha fat l’Occident,
con umiltà, con attenzion,
come chi el sa che le coss bonn
le se distrugen in on moment,
ma per creàle gh’è bisogna de tutta ona vita.