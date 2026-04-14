Accompagnare le persone con disabilità verso una maggiore indipendenza attraverso soluzioni abitative innovative, inserimento lavorativo e lo sviluppo di competenze digitali. Questo l’obiettivo di “Una casa con le ali”, un immobile che grazie ad una sinergia del sociale fra privati e associazioni del territorio ha messo a terra finanziamenti del Pnrr per un progetto di inclusione reale.

L’inaugurazione della casa e la presentazione del progetto è in programma per venerdì alle 15 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta dove sono previsti interventi di relatori istituzionali e non solo.

L’iniziativa nasce da una forte sinergia tra l’Ats 14 e gli enti del Terzo Settore, specificamente la cooperativa sociale Il Camaleonte e la Pars Pio Carosi Onlus, nell’ambito della linea di investimento M5C2 1.2 dei percorsi di autonomia del Pnrr.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla famiglia Barbatelli, che ha messo a disposizione un proprio immobile situato in via Grazie 13, vicino al centro e dotato di spazi all’aperto per attività di coltivazione, rendendo possibile la creazione di un ambiente domestico idoneo a sperimentare reali percorsi di autonomia.

«Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come istituzioni, terzo settore e famiglie possano lavorare insieme per costruire reali opportunità di autonomia e inclusione – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica –. “La casa con le ali” non è soltanto una struttura, ma un modello di comunità che mette al centro la persona e il suo progetto di vita, trasformando le risorse del Pnrr in risultati tangibili per il territorio.

Il programma prevede alle 15 i saluti istituzionali del sindaco Ciarapica e del direttore generale Ast Macerata Alessandro Marini. Seguiranno le relazioni di Alessandro Ciglieri sul progetto di vita individuale, di Maria Antonietta Castellucci e Maria Rita Mazzoccanti sull’attuazione della misura Pnrr, di Giorgio Barbatelli sul progetto specifico e dei rappresentanti di Pars e Il Camaleonte sul ruolo del terzo settore. Sono inoltre previsti gli interventi di Elena Rendina del Ministero del Lavoro, di Maria Elena Tartari per la Regione Marche e di Mario Sperandini per l’Anffas regionale.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale Paolo Calcinaro alle 17 prima del dibattito finale. Al termine dell’incontro a teatro, alle 18 si svolgerà l’inaugurazione ufficiale della struttura “La Casa con le ali”. L’intero evento sarà reso accessibile alle persone sorde attraverso un servizio dedicato di interpretariato lis.