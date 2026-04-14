L’inclusione spicca il volo
inaugura “La Casa con le ali”
CIVITANOVA - Venerdì al Teatro Annibal Caro dalle 15 un convegno per presentare i risultati del progetto per aumentare l'indipendenza di persone con disabilità. A seguire il taglio del nastro della nuova struttura in via Grazie 13
Accompagnare le persone con disabilità verso una maggiore indipendenza attraverso soluzioni abitative innovative, inserimento lavorativo e lo sviluppo di competenze digitali. Questo l’obiettivo di “Una casa con le ali”, un immobile che grazie ad una sinergia del sociale fra privati e associazioni del territorio ha messo a terra finanziamenti del Pnrr per un progetto di inclusione reale.
L’inaugurazione della casa e la presentazione del progetto è in programma per venerdì alle 15 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta dove sono previsti interventi di relatori istituzionali e non solo.
L’iniziativa nasce da una forte sinergia tra l’Ats 14 e gli enti del Terzo Settore, specificamente la cooperativa sociale Il Camaleonte e la Pars Pio Carosi Onlus, nell’ambito della linea di investimento M5C2 1.2 dei percorsi di autonomia del Pnrr.
Un ruolo centrale è stato svolto dalla famiglia Barbatelli, che ha messo a disposizione un proprio immobile situato in via Grazie 13, vicino al centro e dotato di spazi all’aperto per attività di coltivazione, rendendo possibile la creazione di un ambiente domestico idoneo a sperimentare reali percorsi di autonomia.
«Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come istituzioni, terzo settore e famiglie possano lavorare insieme per costruire reali opportunità di autonomia e inclusione – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica –. “La casa con le ali” non è soltanto una struttura, ma un modello di comunità che mette al centro la persona e il suo progetto di vita, trasformando le risorse del Pnrr in risultati tangibili per il territorio.
Il programma prevede alle 15 i saluti istituzionali del sindaco Ciarapica e del direttore generale Ast Macerata Alessandro Marini. Seguiranno le relazioni di Alessandro Ciglieri sul progetto di vita individuale, di Maria Antonietta Castellucci e Maria Rita Mazzoccanti sull’attuazione della misura Pnrr, di Giorgio Barbatelli sul progetto specifico e dei rappresentanti di Pars e Il Camaleonte sul ruolo del terzo settore. Sono inoltre previsti gli interventi di Elena Rendina del Ministero del Lavoro, di Maria Elena Tartari per la Regione Marche e di Mario Sperandini per l’Anffas regionale.
Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale Paolo Calcinaro alle 17 prima del dibattito finale. Al termine dell’incontro a teatro, alle 18 si svolgerà l’inaugurazione ufficiale della struttura “La Casa con le ali”. L’intero evento sarà reso accessibile alle persone sorde attraverso un servizio dedicato di interpretariato lis.
Un esempio classico e affascinante di animali diversi che cacciano insieme è la coppia formata da murene e cernie. Da anni anche a Civitanova lo fanno, sempre loro due senza mai invitare qualcun’altro magari con un cuore più grande. La natura non si cambia anzi la si sfrutta.