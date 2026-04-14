Si intitola “La voce del corpo come diario emotivo – Come nascono i disturbi alimentari” l’iniziativa promossa dal Consiglio delle donne che si terrà domani alle 17 nella sala castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti.

L’incontro nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un tema sempre più attuale e complesso come quello dei disturbi alimentari, condizioni che coinvolgono non solo il rapporto con il cibo, ma anche la sfera emotiva, relazionale e identitaria della persona. Attraverso il confronto tra professionisti e la condivisione di esperienze, si intende offrire strumenti di comprensione e riflessione, favorendo una maggiore consapevolezza sui segnali precoci e sull’importanza della prevenzione.

Durante l’appuntamento verrà presentato il libro “Il silenzio che non mi appartiene”, edito da Armando Editore, alla presenza delle autrici Alessia Carsughi e Cristina Bruni, psicologhe e psicoterapeute, e del nutrizionista Daniele Giustozzi. Il volume affronta con sensibilità e competenza il tema del disagio alimentare come forma di espressione del vissuto emotivo, dando voce a storie e percorsi che aiutano a comprendere come il corpo possa diventare un linguaggio attraverso cui si manifestano sofferenze interiori spesso difficili da esprimere a parole.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di dialogo aperto alla comunità, rivolta in particolare a genitori, insegnanti, educatori e giovani, per promuovere una cultura dell’ascolto, della cura e del benessere psicofisico.