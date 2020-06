DATI - Uno dei nuovi contagi è nel Maceratese. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1263, di cui 544 del percorso nuove diagnosi e 719 del percorso guariti. Sempre meno le persone in isolamento (1.012). I dimessi e guariti sono 5.084

Sono due i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle Marche, uno è in provincia di Macerata e uno di Ancona. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 1263, di cui 544 del percorso nuove diagnosi e 719 del percorso guariti. Continua il trend registrato nelle ultime settimane che vede la curva tendere verso lo zero.

In totale il numero dei contagi sale oggi a 6.754 su un totale di 72.713 tamponi effettuati.

Le persone in quarantena nelle Marche si avvicinano a quota mille. Mille e dodici oggi. Due settimane fa, il 30 maggio, le persone in quarantena erano 2.698, una settimana fa (il 6 giugno) erano 1.686. Dunque nel giro di quattordici giorni si sono più che dimezzate le persone che dovevano osservare il periodo di isolamento in casa. Nel Maceratese oggi sono 221, due settimane fa erano 450. Per quanto riguarda le persone ricoverate in terapia intensiva, restano zero. Mentre sono scese a meno di dieci (9) quelle ricoverate in area post acuzie. Due settimane fa erano 32. Per quanto riguarda i ricoverati generali sono 22 in regione. I dimessi e guariti hanno superato quota cinquemila: oggi sono 5.084, 79 in più rispetto a ieri.