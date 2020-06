IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 585 tamponi del percorso guariti, due le province che non hanno fatto registrare contagi. Il conto totale sale a 6.758

Sono quattro i nuovi casi di coronavirus nelle Marche su 585 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. E’ quanto comunicato dal Gores nel primo bollettino di giornata. Dei quattro casi registrati, lo 0,68% sul totale degli esami, due riguardano il Maceratese, uno l’Anconetano e uno il Fermano. Due province su cinque quindi senza contagi, a conferma della fase dello zero alternato. Oltre ai 585 tamponi del percorso nuove diagnosi ne sono stati analizzati altri 461 del percorso guariti. In totale dunque i casi in regione salgono a 6.758 su 73.298 tamponi esaminati fino ad oggi, un’incidenza di positivi pari al 9,22%.

(servizio in aggiornamento)