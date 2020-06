IL BOLLETTINO del Gores - Un tampone positivo al coronavirus fra i 1.400 (694 nuove diagnosi e 706 relativi al percorso guariti) effettuati dai laboratori regionali nelle ultime 24 ore

Continua il trend dello zero alternato nella nostra regione. Un nuovo caso di coronavirus nelle Marche su 694 tamponi esaminati, rilevato nel Maceratese (in provincia salgono a 1.129 i positivi). A comunicarlo il Gores nel primo bollettino di giornata. Oltre ai 694 tamponi del percorso nuove diagnosi ne sono stati analizzati altri 706 del percorso guariti, per un totale dunque di 1.400 nelle ultime 24 ore. Il conto totale dei contagiati sale a quota 6.751 su 71.531 test svolti dall’inizio dell’emergenza: l’incidenza dei positivi sul totale degli esami scende al 9,43% (ieri 9,52%).

(Servizio in aggiornamento)