IL BOLLETTINO del Gores - Su 266 tamponi esaminati per il percorso nuove diagnosi, sono emersi solo i contagi già segnalati nel condominio di Porto Recanati e un altro nel Pesarese

Sono quattro i nuovi casi di coronavirus nelle Marche su 266 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. E’ quanto comunicato dal Gores nel primo bollettino di giornata. Dei quattro casi registrati, 1,5% sul totale degli esami, tre riguardano il Maceratese e sono quelli già segnalati all’Hotel House che si vanno ad aggiungere ai due del giorno precedente per un totale di cinque. Uno numero che ha fatto alzare il livello di guardia, con un summit previsto tra Gores stesso, prefettura e Comune. L’altro caso odierno invece riguarda il Pesarese. Tre province su cinque quindi senza contagi, a conferma della fase dello zero alternato. Oltre ai 266 tamponi del percorso nuove diagnosi ne sono stati analizzati altri 1.028 del percorso guariti. In totale dunque i casi in regione salgono a 6.762 su 73.564 tamponi esaminati fino ad oggi, un’incidenza di positivi pari al 9,19%.

(Servizio in aggiornamento)