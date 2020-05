FASE 2 - Le disposizioni valide da domani. Il sindaco Cartechini: «Dobbiamo fare più attenzione di sempre»

Da domani anche Corridonia allenta il lockdown. Il sindaco Paolo Cartechini ha comunicato le disposizioni, aggiungendo che «soprattutto in questo momento dobbiamo fare più attenzione di sempre e seguire tutte le disposizioni impartite. Anche se in queste ultime settimane la situazione è migliorata, non dobbiamo dimenticare che siamo sempre in fase di emergenza»

Per quanto riguarda parchi e aree verdi (escluse le aree giochi che restano transennate) riaprono il parco di Villa Fermani, l’area verde attrezzata di via Decio Rossini (frazione San Claudio) e l’area verde attrezzata di via Passo del Bidollo, via Veneto. Per gli altri parchi la chiusura vale fino al 17 maggio. Riaprono anche il cimitero del capoluogo e quello della frazione Colbuccaro e le isole ecologiche della zona industriale (con il solito orario), quella di Colbuccaro (solo il martedì dalle 10 alle 12) e quella di San Claudio (solo il martedì dalle 7,45 alle 9,45).

Restano invece chiusi fino al 17 maggio gli impianti sportivi.

Le mascherine sono obbligatorie all’interno di locali pubblici o aperti al pubblico e anche per entrare al cimitero (dove sono necessari anche i guanti). Ai funerali possono partecipare al massimo 15 persone. L’assembramento è vietato così come qualsiasi comportamento che violi la distanza interpersonale di almeno un metro.

«Sono sicuro – dice il sindaco – che il grande senso di responsabilità e di comunità che avete dimostrato finora ci permetterà di ripartire in sicurezza e di dire “andrà tutto bene”».

Per quanto riguarda la situazione dei contagi in città Cartechini spiega che «a seguito di nostre ulteriori richieste di informazioni, la Regione Marche ha riscontrato che al momento non sono autorizzati a comunicare né il numero delle persone ricoverate né il numero delle persone guarite. Pertanto dalla piattaforma Cohesion del 3 maggio risulta la seguente situazione generale dei contagi: 33 persone in isolamento “fino alla definizione del caso” (inclusi i positivi ed i pazienti ancora in osservazione e compresi gli ospiti e gli operatori della casa di riposo) e altre 5 persone in isolamento a breve termine. Fortunatamente dall’ultimo aggiornamento del 29 aprile, la situazione è rimasta abbastanza stabile».