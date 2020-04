Gores: altri 5 morti nelle Marche

TRA LE VITTIME del Coronavirus la recanatese Maria Teresa Giaccio, 86 anni

Cinque le persone morte nelle ultime 24 ore nelle Marche secondo i dati del Gores che si basano sulle diagnosi confermare di positività al Coronavirus.

Una vittima è nel Maceratese: si tratta della 86enne di Recanati, Maria Teresa Giaccio. La donna, storica barista della città leopardiana, si trovava ricoverata alla clinica Villa dei Pini di Civitanova. Oltre a lei in regione sono morte tre persone della provincia di Pesaro e un in quella di Ancona. Hanno tra i 65 e gli 86 anni. In regione i morti sono saliti a 911 (553 uomini e 358 donne) mentre in provincia sono 143. L’età media dei decessi è di 80,4 anni, nel 94,9% dei casi erano persone che avevano già delle patologie.