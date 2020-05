LUTTI a Montelupone e a Castelraimondo, dove è scomparsa una ospite della casa di riposo, Tranquilla Lucarini

Due i morti in provincia di Macerata a causa del Coronavirus: secondo i dati del Gores, nelle ultime 24 ore sono scomparse due persone che erano positive al Covid. Si tratta dell’87enne Renzo Saltari, di Morrovalle, che era ricoverato all’ospedale di Macerata, dove si è spento ieri, e di una donna di 95 anni di Montelupone. L’anziana si trovava ricoverata all’ospedale di San Benedetto. In tutto sono undici le persone morte nelle ultime 24 ore nelle Marche: sette sono della provincia di Ancona, due di quella di Pesaro e Urbino. Nel complesso sono saliti a 927 i deceduti nelle Marche che erano risultati positivi al Coronavirus. Hanno una età media di 80,4 anni e nel 94,7% dei casi erano persone che avevano della patologie pregresse.

Oggi (ma ancora non è riportata nella tabella del Gores), si è spenta anche una donna di 89 anni che era ospite della casa di riposo di Castelraimondo. Si tratta di Tranquilla Lucarini, residente a Sefro. «Ai familiari vanno le condoglianze più sentite da parte di tutta la comunità cittadina di Castelraimondo» dice il Comune in una nota. La signora Lucarini è la decima vittima tra gli ospiti della casa di ospitalità di Castelraimondo, i funerali si terranno in forma privata nel comune di Sefro. Nei giorni scorsi si era spenta a 86 anni Clotilde Ghergo, residente a Crispiero di Castelraimondo. Al momento sono 32 i residenti nel comune positivi al Coronavirus, di cui 5 in isolamento domiciliare.