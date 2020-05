IL BOLLETTINO del Gores - Sono stati 1.033 i test esaminati nelle ultime 24 ore, il 2,2% è risultato positivo. Il conto totale in regione sale a 6.298. I guariti e i dimessi sono 2.177

Sono 23 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche, a fronte dei 1.033 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. E’ quanto si apprende dal primo bollettino di giornata del Gores. L’incidenza giornaliera dei positivi dunque è scesa al 2,2%, ieri era al 2,8%. Dati che confermano come si sia ormai stabilizzata la fase di controllo della curva dei contagi. In tutta la regione i positivi salgono a 6.298 su un totale di 41.156 tamponi esaminati fino ad oggi, un’incidenza complessiva dunque del 15,3%.



Si conferma un trend tra i più positivi in regione quello della provincia di Macerata con due casi di contagio in più rispetto a ieri. Ora le persone che hanno contratto il Coronavirus sono 1.026. Positiva anche la situazione della provincia di Ancona con un caso in più su ieri (1.814), nel Pesarese sono 2.529 (otto in più rispetto a ieri), nel Fermano sono undici in più (449 oggi) mentre in provincia di Ascoli sono 282 (ieri 281). Sono 24 in più le persone guarite rispetto a ieri (oggi 2.177), salgono però le persone in terapia intensiva: due un più (oggi sono 46). In area post critica ci sono 64 ricoverati, ieri erano 61.

LA SCHEDA DEL GORES