I DATI - Cinque i decessi comunicati nell'ultimo bollettino del Gores, tra cui donne del Maceratese

Sono cinque i morti per coronavirus comunicati dal Gores, tra cui due deceduti nei giorni scorsi e per i quali è arrivata solo oggi la diagnosi di conferma. Tra le vittime segnalate nel report anche Maria Silvi, 75enne di Castelraimondo e una donna di 86 anni di Montelupone che era ricoverata a Civitanova. Salgono così a 145 i morti in provincia, 916 quelli in regione. In provincia di Pesaro le vittime segnalate dal Gores dall’inizio dell’epidemia sono 490, in quella di Ancona 197, a Fermo 64 e ad Ascoli 12. L’età media di chi non ce l’ha fatta è di 80,4 anni, il 94,7% di loro aveva patologie pregresse.