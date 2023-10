Progetto del porto a firma di Eurobuilding, Francesco Micucci fa un’interrogazione in comune per sapere se la società ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Il capogruppo del Pd Francesco Micucci pone alcuni interrogativi sul progetto di edificazione del porto presentato dall’imprenditore Umberto Antonelli, il così detto “porto Dubai”. Il Tar infatti ha bocciato l’istanza presentata dall’azienda che aveva fatto ricorso alla decisione del consiglio comunale di rigettare e non accogliere il progetto che non è stato neanche pubblicato all’albo pretorio e il tribunale amministrativo ha dato ragione al Comune, rigettando le richieste del privato. Micucci chiede se è vero che la società abbia fatto ricorso al Consiglio di Stato e se il Comune intende costituirsi in giudizio: «Il progetto ha visto nel tempo un comportamento ambiguo da parte del sindaco: inizialmente si è detto entusiasta, poi dopo l’ampio dibattito nato in città il consiglio comunale si è detto contrario all’accoglimento e solo a seguito della bocciatura l’amministrazione comunale ha rispolverato lo studio urbanistico dell’università di Camerino, ma da circa un anno gli operatori portuali non hanno notizie, nessun incontro è stato fissato per sapere a che punto si è».

Micucci pone poi un altro problema circa i rapporti tra Eurobuilding e Comune sottolineando come proprio la società di Antonelli abbia ricevuto la concessione per la pubblicità nell’isola spartitraffico di corso Umberto I: «E’ il tratto di maggiore accesso al centro di Civitanova – aggiunge Micucci – e ci chiediamo se è intenzione dell’amministrazione comunale revocare la gestione dello spazio comunale visto l’atteggiamento conflittuale che la società ha assunto nei confronti di questo ente».