PROMOZIONE - Il capitano realizza al minuto 84 il suo primo gol su azione e decide la sfida del Polisportivo, regalando ai rossoblu tre punti fondamentali per allungare in vetta

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Il bunker del Castel di Lama resiste 84 minuti poi cade sotto il colpo letale di Paolucci. La Civitanovese vince di “corto muso” e allunga in testa alla classifica del girone B di Promozione.

La sesta rete in campionato del capitano, la prima su azione, riporta a cinque i punti di vantaggio dei rossoblu sull’Aurora Treia. Nonostante il risultato finale di 1 a 0 il predominio della squadra di Nocera è stato netto, Taborda non è stato mai chiamato in causa. La Civitanovese ha faticato a trovare la via della rete che è arrivata quando in pochi oramai ci speravano: cross di Galli, Paolucci anticipa tutti sul primo palo e con una palombella inganna il portiere avverario Pomei. La terza vittoria consecutiva griffata Paolucci è un toccasana per la classifica in vista della trasferta di Matelica.

Francesco Nocera conferma per intero l’undici che ha espugnato il “Pirani” di Grottammare: Rapagnani recupera e va in panchina, non c’è invece Becker, manca ancora Garcia, assente da diverse settimane, match winner nella gara di andata. Piove e tira vento al Polisportivo, gli ultras rossoblù si sistemano nella tribuna laterale, al coperto. Sullo sfondo il mare grosso preannuncia che sarà battaglia, le precarie condizioni del terreno di gioco già dalle prime battute rendono spigolosa la contesa. La palla quando tocca terra si impantana o schizza via. Prima del fischio di inizio vengono ripassate le linee che delimitano il campo.

La Civitanovese ha la possibilità di allungare in classifica in caso di vittoria dopo il pareggio nella sfida fra Aurora Treia e Matelica. I rossoblu partono con il piede sull’acceleratore. Un colpo di testa di Ruggeri jr su calcio d’angolo di Trombetta viene respinto da Schiavi sistemato sul primo palo. La prima occasione da rete si spegne sul fondo dopo 3’. Il Castel di Lama privo degli squalificati D’Angelo, Riccardo Amatucci e mister Poli è assetato di punti, la squadra picena è reduce da quattro sconfitte consecutive ed occupa la terzultima posizione di classifica, in piena zona playout. Il gol sembrerebbe cosa fatta al 20’: Paolucci va giù in area, l’arbitro lascia correre forse per il vantaggio ma Salom calcia incredibilmente sul fondo da ottima posizione. E’ quasi un assedio, il Castel di Lama fatica ad uscire dalla propria metà campo, al 25’ Pompei si allunga e respinge la conclusione di Paolucci. Nella seconda parte del primo tempo si allenta la pressione della Civitanovese, gli ospiti prendono le misure all’avversario, il gioco resta nelle mani dei locali, ma non arrivano più palloni pericolosi dalle parti di Pompei.

Nonostante il freddo in tribuna è presente al solito Claudio Morresi, vice sindaco ed assessore allo sport. Nocera manda subito gli uomini della panchina a fare riscaldamento in avvio di ripresa. La posta in palio è troppo importante, è necessario sbloccare il risultato. Un’imbucata di Ruggeri jr per Wali mette l’attaccante davanti a Pompei, il controllo è imperfetto. Esce Salom ed entra Galli, poi Mandolesi prende il posto di Strupsceki, la Civitanovese con quattro attaccanti in campo è tutta sbilanciata in avanti. Manca il guizzo vincente nei sedici metri finali, Wali al 72’ prova il pallonetto, fuori. Si gioca costantemente nella metà campo del Castel di Lama che mira apertamente a far scorrere il cronometro. Un’invenzione di Paolucci spacca la partita quando i tifosi cominciano a perdere la speranza: cross di Galli, testa Paolucci, la palla si alza, supera Pompei e si infila sul secondo palo, 1 a 0. La Civitanovese va vicina al raddoppio sempre con Paolucci, Pompei salva sul sinistro dell’attaccante.

Prissimo impegno a casa Canil, a Matelica. E’ slittata all’8 marzo la semifinale di andata di Coppa Italia fra Civitanovese e Atletico Centobuchi (il ritorno a campi invertiti il 22 marzo).

Il tabellino

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda 6; Foresi 6 (31’ s.t. Mangiacapre n.g.), Ballanti 6, Trombetta 6, Cosignani 6; Ruggeri jr 6,5 (21’ s.t. Cipriani n.g.), Visciano 6,5, Strupsceki 6 (19’ s.t. Mandolesi 6); Salom 5,5 (10’ s.t. Galli 6); Wali 6, Paolucci 7 (43’ s.t. Rapagnani n.g.). A disp.: Cannella, Ruggeri sr, Greco, Rapagnani, Giordani. All.: Nocera.

CASTEL DI LAMA (4-4-2): Pompei 7; Menchini 6, Di Silvestre 6,5, Giovannucci 6,5, Corradetti 6 (15’ s.t. Galie’ n.g.) (43’ s.t. Calvaresi n.g.); Di Lorenzo 6 (24’ s.t. Monti n.g.), Amatucci Elia 6, Agostini 6, Capriotti 6; Cialini 5,5 (32’ s.t. Candellori n.g.), Schiavi 5,5 (12’ s.t. Reda 5,5). A disp.: Orazi, Giovannini, Sosi, Santori. All.: Troiani.

TERNA ARBITRALE: Stefano Cocci di Ascoli Piceno (Longarini di Macerata e Fattori di Jesi)

RETE: 39′ st. Paolucci

NOTE: spettatori 200 circa. Calci d’angolo 6 a 1. Ammoniti Corradetti e Reda. Recupero: 5’ (0+5)