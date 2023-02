PROMOZIONE - Al Pirani finisce 3 a 0 per la capolista: le reti portano la firma di Salom, Cipriani e Wali. Aurora Treia sempre tre punti dietro. Domenica prossima al Polisportivo arriva il Castel di Lama

di Andrea Cesca

La Civitanovese vince a Grottammare e resta in testa alla classifica: 3 a 0 il risultato finale per la squadra allenata da Francesco Nocera che ha creato tanto ma alla resa dei conti ha dovuto approfittare delle gravi disattenzioni difensive locali per andare a segno.

Le reti portano la firma di Salom, Cipriani e Wali, proprio allo scadere dei cinque minuti di recupero il Grottammare ha scheggiato la traversa con un colpo di testa di Massi. I padroni di casa, ultimi in classifica, sono apparsi davvero poca cosa. Paolucci e compagni mantengono tre punti di vantaggio sull’Aurora Treia che ha vinto in trasferta a Castel di Lama.

Per la quinta giornata del girone di ritorno al “Filippo Pirani” sono presenti una trentina di tifosi di fede rossoblù sistemati nella tribunetta ospiti. Il testa coda del girone B di Promozione nasconde qualche insidia per la capolista. Nocera cambia mezza squadra rispetto alla partita giocata al Polisportivo con la Palmense: partono titolari Ballanti e Strupsceki reduci da infortunio, Salom e Wali danno man forte all’attacco, a centrocampo Ruggeri jr viene preferito a Giordani. Sono indisponibili Rapagnani, Marconi e Garcia. L’allenatore conferma il baby Cosignani, Ruggeri senior che ha scontato la squalifica va in panchina.

Il primo tempo è un monologo della Civitanovese. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Trombetta Wali e due volte Strupsceki vengono murati. Una topica difensiva consente ai rossoblu di portarsi in vantaggio al 7’: Ruggeri affonda sulla destra, tre giocatori del Grottammare vanno a vuoto sul cross, Salom da due passi gonfia la rete con il destro (1 a 0). La velocità di Wali crea apprensione nella retroguardia locale, al 20’ un destro a girare Strupsceki viene respinto da Palanca, al 26’ Salom calcia sul fondo da buona posizione. Il Grottammare supera a stento la metà campo, Taborda la fa da spettatore. Nonostante l’evidente superiorità la Civitanovese non riesce a mettere al sicuro il risultato, Paolucci e compagni faticano a trovare la giocata risolutiva nei sedici metri finali. In pieno recupero Salom calcia a lato da ottima posizione la palla del possibile raddoppio. Il primo tempo si chiude con una rete di vantaggio, troppo poco per il gioco espresso e la pochezza dell’avversario, in evidente difficoltà.

Le squadre tornano in campo senza novità, Wali fallisce subito 2 a 0, poi Cosignani sventa in angolo la prima vera azione d’attacco del Grottammare. I padroni di casa sembrano più propositivi, Pomili va alla conclusione ma non inquadra lo specchio. La Civitanovese riprende il comando delle operazioni, ma il raddoppio non arriva: Galli approfitta di un retropassaggio corto di Ferrari al proprio portiere ma si allarga troppo, sul prosieguo dell’azione Wali e Ruggeri jr non trovano il gol. Galli al 67’ supera il diretto avversario ma conclude sul fondo. I tifosi arrivati da Civitanova incitano la propria squadra, sull’ennesimo “regalo” della difesa del Grottammare Wali manca il raddoppio che arriva pochi istanti più tardi con un destro rasoterra di Cipriani (2 a 0). La Civitanovese adesso gioca sul velluto, Mangiacapre lancia in contropiede Wali, il coloured rossoblu è velocissimo e per Palanca non c’è scampo: 3 a 0 e partita finita. Prima del triplice fischio finale Massi scheggia la traversa con un colpo di testa.

La Civitanovese domenica prossima tornerà a giocare al Polisprtivo, avversario il Castel di Lama. L’Aurora Treia ospiterà il Matelica.

Il tabellino:

GROTTAMMARE (4-2-3-1): Palanca 5,5; Ferrari 5,5 (19’ s.t. Paolucci Giampaolo n.g.), Carboni 5,5, Genovese 5,5, Gibbs 5,5 (46’ s.t. Franchi n.g.); Albertini 5,5 (36’ s.t. Carfagna n.g.), Morelli 5,5; Todisco 5,5 (9’ s.t. De Panicis 5,5), Cameli 5,5 (19’ s.t. Massi n.g.), Pomili 5,5; Pelliccetti 5,5. A disp.: Medori, Illuminati, Carrieri, Carminucci, Massi. All.: Mariani.

CIVITANOVESE (4-3-3): Taborda 6; Foresi 6, Ballanti 6, Trombetta 6 (30’ s.t. Greco n.g.), Cosignani 6; Ruggeri jr 6,5 (40’ s.t. Giordani n.g.), Visciano 6, Strupsceki 6 (36’ s.t. Mangiacapre n.g.); Salom 6,5 (7’ s.t. Galli 6), Paolucci 6 (15’ s.t. Cipriani 6), Wali 6,5. A disp.: Cannella, Ruggeri sr, Becker, Mandolesi. All.: Nocera

TERNA ARBITRALE: Ricciarini di Pesaro (Bara e Rinaldi di Macerata)

RETI: 7’ p.t. Salom (C), 33’ s.t. Cipriani (C), 39’ s.t. Wali (C)

NOTE: spettatori 200 circa. Calci d’angolo 8 a 1 per la Civitanovese. Ammoniti Pomili, Salom, Ruggeri junior, Foresi, Albertini. Recupero: 7’ (2+5).